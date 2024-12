Ventimiglia, Panetta: "Finora è stato fatto molto poco, maggioranza e cittadini insoddisfatti"

"Accolgo con vero stupore le dichiarazioni del sindaco perché è vero che sono solo ed esclusivamente delle dichiarazioni politiche. Noi dobbiamo amministrare una città, che è differente da quello di fare politica, ci dobbiamo dimenticare del livello partitico. Non posso accettare che si faccia una questione politica" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta commentando le dichiarazione rilasciate in consiglio comunale dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"E' vero che questa amministrazione inizialmente ha avuto nel ballottaggio un ampio consenso da parte dei cittadini così come è vero che oggi i cittadini non sono soddisfatti, quindi, tutta questa sicurezza, pulizia e lavori che il sindaco dice che la città di Ventimiglia sta facendo, in realtà, non appaiono tali" - sottolinea Panetta - "In questo anno e mezzo è stato fatto molto poco e quel poco che è stato fatto è stato oggetto di diatribe all'interno della sua maggioranza che si riverbero nei confronti dei nostri cittadini ai quali poco o nulla interessa di quelle che sono le vostre scaramucce".

"Ognuno di noi che riveste un ruolo pubblico e non si può e non si deve permettere di andare a fare dichiarazioni che esulino da quello che è il ruolo che viene rivestito" - afferma Panetta - "Quando si riveste un ruolo occorre essere al di sopra delle parti e non andare a fare dichiarazioni non consone a quello che è il suo ruolo. Il sindaco ha fatto capire che una crisi c'è perché gli assessori e la maggioranza non sono soddisfatti del suo modo di amministrare. E' sindaco di tutti, non solo della maggioranza e non solo di chi l'ha votata ma di tutta la cittadinanza, quindi, quello che fa deve essere nell'interesse della città".