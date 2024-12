Ventimiglia, Leuzzi: "Il centrodestra non paga mai per come amministra, è una situazione paradossale"

"In questa città il centrodestra non paga mai per come amministra. Oggi vi distruggete, domani vi ricomponete e vincete le elezioni. Parola d'ordine: calma" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi commentando le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino Flavio Di Muro in consiglio comunale.

"Sul 'caso Parodi' il sindaco dice che 'ho allontanato Parodi dalla maggioranza' ma il sindaco non può allontanare nessuno dalla maggioranza anche perché tanto non se ne vanno" - afferma Leuzzi - "Quando il sindaco si sentiva in difficoltà ha detto che 'vaneggiavo' ma io sapevo di non 'vaneggiare'. La consigliera Bonadonna sedeva nel gruppo misto per andare nella Lega, così la Lega si fortifica mentre Forza Italia si indebolisce e chi rompe le scatole sta calmo. Poi è fortunato perché ha avuto la fortuna di stare al governo. E' una situazione paradossale".

"Chiedo al sindaco, gentilmente, di non parlare più di filiera" - dichiara Leuzzi - "E' una vergogna che in un consiglio comunale, nel 2024, in un paese occidentale si debba dire che il sindaco e l'amministrazione va bene perché sono gli stessi che governano la Provincia, la Regione e lo Stato centrale. Se andate bene è perché andate bene voi visto che governate bene la città non perché avete 'gli amici degli amici'. E' una cosa insopportabile da ascoltare e sentire per tutti. Come si fa a dire che va bene il consiglio comunale e l'amministrazione perché ha vinto Bucci? Vorrei capire se è normale che quando Parodi fa una mozione viene allontanato dalla maggioranza mentre quando una mozione la fa Forza Italia, strumentale sulla scuola francese, non viene allontanato nessuno? Allora ci sono due pesi e due misure? Questa città sta pagando la vostra propaganda, a spese dei cittadini. Gli assessori di fiducia nel sindaco ne hanno?".