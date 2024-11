Ventimiglia, tensione in Comune: Forza Italia 'diserta' la riunione di maggioranza

Maggioranza in fibrillazione a Ventimiglia. Secondo alcune indiscrezioni, il gruppo di Forza Italia avrebbe 'disertato' la riunione di maggioranza.

Gli assenti si sono giustificati in vario modo: chi era fuori città, chi era ammalato o chi non è potuto esserci per motivi personali. Sembra, però, esserci tensione tra i banchi della maggioranza, probabilmente creatasi anche in seguito alle elezioni regionali, una sensazione che è stata avvertita anche durante l'ultimo consiglio comunale. Nel corso della seduta, infatti, i rappresentanti del partito di Forza Italia non sono mai intervenuti, anche durante l'accesa discussione sul nuovo regolamento della biblioteca civica Aprosiana. Una pratica su cui FI è stata da subito dubbiosa, soprattutto riguardo alla riduzione degli orari di apertura della biblioteca, considerata un presidio di cultura importante per gli studenti e di aggregazione per i cittadini.

Un malessere generale tra le mura del palazzo civico pare ci sia e sembrerebbe che possa essere nato per il 'peso politico' dei vari assessorati, dove pare che gli assessori Agosta, che ricopre anche l'incarico di vicesindaco, e Raco non siano sempre tenuti in giusta considerazione rispetto ad altri colleghi, che pare abbiano più autonomia decisionale, e in seguito alle pagelle assegnate ai dipendenti, che sembra abbiano causato un malcontento generale all'interno del Comune.

"Dal punto di vista amministrativo non stiamo vivendo un bel momento, ci sono situazioni che fanno fatica a prendere corpo e a realizzarsi" - commenta il consigliere comunale di FI Franco Ventrella che non ha partecipato alla riunione visto che si trova fuori città - "C'è un po' di nervosismo ma niente di particolare. Rientra nelle dinamiche di tutte le amministrazioni, speriamo che la situazione 'rientri' presto".

Alla riunione non erano presenti neanche i consiglieri Ambesi, solamente perché è fuori città, Bertolucci, visto che era ammalato, e Parodi, che, però, non è stato invitato probabilmente visto che si è definito "indipendente in maggioranza".