Ventimiglia, nuovo regolamento della biblioteca Aprosiana: Forza Italia non si esprime (Foto)

Forza Italia stranamente tace. Nel corso del consiglio comunale di Ventimiglia, andato in scena ieri, i rappresentanti del partito FI non hanno fatto interventi, nemmeno durante l'accesa discussione sul nuovo regolamento della biblioteca civica Aprosiana.

Una pratica su cui Forza Italia è stata da subito dubbiosa, soprattutto riguardo alla riduzione degli orari di apertura della biblioteca, considerata un presidio di cultura importante per gli studenti e di aggregazione per i cittadini.

Tutti i rappresentanti dei vari partiti politici hanno, infatti, espresso la loro opinione sul nuovo regolamento della civica biblioteca Aprosiana, che richiama la relativa determina che è stata cambiata all'ultimo minuto per consentire l'ampliamento dell'orario di apertura, tranne Forza Italia, che, per la prima volta, non ha esposto nessuna dichiarazione né a favore né contro, anche se ha votato. Un atteggiamento che non è passato inosservato.