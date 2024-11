Ventimiglia approva la ratifica di variazione di bilancio: in arrivo nuove ecoisole informatizzate e macchine mangiaplastica

Ecoisole informatizzate, cestini per le deiezioni canine complete di dispenser per la distribuzione gratuita dei sacchetti, un distributore automatico di sacchetti di piccola dimensione, due macchine mangiaplastica, un compattatore a energia solare, quattro raccoglitori per gli olii esausti, un drone e quindici telecamere di videosorveglianza arriveranno a Ventimiglia in seguito all'approvazione, in consiglio comunale, della ratifica della variazione di bilancio n. 18/2024 con quattro voti astenuti.

“Andiamo a ratificare una variazione di bilancio assunta in via urgente dalla Giunta comunale” - dice l'assessore Adriano Catalano illustrando la pratica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 30 settembre scorso ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267/2000 - “Agisce su cinque principali direttive: l'area del personale, adeguamento compensativo dei capitoli di spesa relativi al personale resa necessaria in seguito all'avvenuta assunzione da concorsi banditi da questo ente per la polizia locale e per gli uffici comunali. Dette movimentazioni sono complessivamente a saldo zero per il bilancio comunale. Vi è una richiesta degli uffici messi, visto che si è resa necessaria l'acquisto di una motocicletta, una Yamaha 125, del valore di 4.003 euro per poter ottimizzare lo svolgimento dell'operazione di notifica terzi su tutto il territorio dell'ente. All'area contributi è stato ricevuto un contributo regionale di 51.626 euro per opere di ripascimento delle spiagge. Esisteva la necessità di procedere all'effettuazione di alcuni rimborsi per somme ricevute in eccesso da diversi operatori economici nel corso degli anni precedenti ed è stato, dunque, costituito un apposito capitolo di spesa con stanziamento di 3mila euro. Vi è una richiesta da parte dell'ufficio di igiene urbana, in modo particolare, lo svincolo di 4.019.987,45 euro dell'avanzo vincolato dell'esercizio 23, somme necessarie al fine della prosecuzione di affidamenti dei lavori, servizi riferiti a bandi Pnrr ottenuti per i rifiuti dal bacino ventimigliese. Poi vi sono adeguamenti incrementativo per un valore di 63.788 euro da destinare ai capitoli d'entrata, spese utilizzate per l'operatività dell'ufficio bacino ventimigliese”.

“Ho ascoltato con interesse la relazione dell'assessore Catalano ed è giusto che l'ufficio messi possa avere un mezzo per poter andare a notificare in un territorio di 55 chilometri quadrati per svolgere il proprio lavoro“ - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - “Come siamo, invece, messi con i mezzi istituzionali? Dopo la tempesta Alex era rimasto solo un mezzo per l'ufficio tecnico. Volevo sapere se abbiamo intenzione di acquistare qualche nuovo veicolo anche per l'ufficio tecnico e per la macchina comunale. Vorrei sapere, per l'ufficio igiene urbana, a cosa servono i 4 milioni di euro?“.

“Abbiamo svincolato le somme che erano state vincolate ed erano in un avanzo di bilancio 2023 relative a bandi Pnrr relative all'ambito dell'igiene urbana che serviranno per l'acquisto di attrezzature" - replica l'assessore Adriano Catalano - "861.783 euro li troviamo nel capitolo della progettazione unica per l'acquisto di forniture per i comuni del bacino ventimigliese. Sono state acquistate delle ecoisole".

"Si tratta di tutti i vari Pnrr legati sull’ambito ventimigliese per cui tutti i contributi ottenute e tutte le gare che sono state avviate dal l'ufficio ambiente del comune di Ventimiglia, essendo capofila" - specifica la dottoressa Monica Veziano - "Alcune procedure che erano più semplici sono svolte naturalmente tramite il MePa, sono già state aggiudicate. Si tratta dell'acquisto di cestini, sia per i mozziconi delle sigarette sia per le deiezioni canine. Erano stati avviati tutta una serie di progetti in base alle esigenze dei vari comuni. Le gare più significative sono quelle che andranno oramai ad aggiudicazione entro la fine del prossimo mese. Una, in particolare, riguarda il comune di Ventimiglia e si tratta delle ecoisole informatizzate e delle telecamere per la videosorveglianza. Analogamente, per tutti gli altri comuni per cui è escluso Ventimiglia, c’è un’altra gara che verrà aggiudicata entro la fine di novembre. Siamo nella fase della richiesta di chiarimenti a seguito della valutazione della anomali dell'offerta che è stata formulata nei confronti della ditta che è risultata prima aggiudicataria e che riguarda ecoisole informatizzate e videosorveglianza. Poi c'è forse l'unica gara che non è ancora stata aggiudicata e che dovrà essere rinnovata: è quella dei droni. Proprio perché si è arrivati all’aggiudicazione definitiva e, dunque, a questo punto si deve procedere all'effettivo impegno di spesa, abbiamo chiesto come ufficio la pubblicazione dell'avanzo vincolato in modo da poter contrattualizzare con tutti gli operatori economici. Molti comuni avevano già, in progetto, che era stato messo in bando di gara, per completare questa operazione, aderendo al Pnrr, sono state inserite delle ulteriori ecoisole”.

“La seduta procede in maniera anomalo. Forza Italia non interviene” - dichiara il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - “861mila euro sono destinati alle ecoisole informatizzate per la città di Ventimiglia? I 4 milioni, invece, coprono il comprensorio? Negli spiccioli di questa variazione di bilancio avete preso in considerazione quella che all'epoca fu una mia critica sopra le righe sull’acquisto dell’auto del sindaco. Lo avete accolto”.

“Queste ecoisole nuovissime non erano previste nel capitolato d'appalto, quindi, le stiamo acquistando noi per migliorare il servizio?“ - chiede il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - “I droni, invece, servono per monitorare e vedere se ci sono discariche abusive. Quanto costerebbero?“.

“Tra le variazioni di bilancio vedo cose abbastanza chiare, l'ufficio personale ha richiesto una variazione compensativa, quindi, questo ci costa zero a livello di bilancio, poi vi è il ripascimento spiagge e il motoveicolo ma per accedere e ottenere fondi Pnrr si presenta un progetto e se ci si qualifica si ottengono i soldi” - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - “861mila euro per progettazione varie e acquisto attrezzature. Ancora acquistiamo ecoisole? Non ho capito. Andremo ad acquisire ancora telecamere? Alcuni droni erano già previsti da capitolato, ne acquistiamo ancora? Sono solo per Ventimiglia o per tutto il comprensorio?”.

“Quando si parla di bilancio ci si affida agli uffici“ - interviene il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - “Quando si fanno dei progetti per chiedere finanziamenti, si pagano e se vengono approvati si spende. Mi sono reso conto che c’è bisogno di risposte per i cittadini. Ventimiglia è centrale e unica delle gare, Camporosso si rivolge a noi per poter fare le gare. Si era parlato di istituire un centro di raccolta per tutto il comprensorio a Camporosso. Se ci fosse un elenco puntuale di dove vanno a finire questi soldi. L’amministrazione dà gli indirizzi, poi il lato gestionale lo devono fare gli uffici. E’ giusto che un assessore venga suffragato da quelle che sono le risposte, che mi sembrano legittime. Sentire che il personale non riesce a fare le verifiche sul territorio. Chiedo che ci sia un po’ più di preparazione, non solo dell'assessore. Così noi votiamo un po’ più a cuor leggero“.

“Il Comune ha aderito in forma autonoma e per conto di altri enti del bacino ventimigliese a fondi Pnrr che prevedeva lavori finalizzati al potenzimento della raccolta differenziata" - mette in risalto la dottoressa Monica Veziano - "I progetti che hanno visto l'accorpamento dei vari comuni sono: la realizzazione di nuovo Cnr a Camporosso per 986.840 euro; la proposta che riguarda i comuni di Bordighera, San Biagio della Cima, Vallecrosia, Camporosso, Soldano, Vallebona, Dolceacqua, Isolabona, Ospedaletti, Pigna per 965.129,40 euro; una proposta che vede Bordighera, San Biagio, Vallecrosia, Camporosso, Soldano, Vallebona, Dolceacqua per 988.966,64 euro; una proposta che riguarda Bordighera, Vallecrosia, Camporosso, Ospedaletti e Pigna per 998.185 euro; una proposta che riguarda Bordighera, Vallecrosia, Camporosso, Vallebona, Dolceacqua, Isolabona,, Ospedaletti, Pigna per 993.719,20 euro; una proposta che riguarda Pigna, San Biagio, Vallecrosia, Ospedaletti, Camporosso e Soldano per 668.484,80 euro; una che riguarda le attrezzature per Ventimiglia per 995.112, 08 euro. Prevedono l'acquisto di ecoisole informatizzate; ecoisole informatizzate di piccole dimensioni, impianti di videosorveglianza, droni, ecoisole informatizzate munite di videosorveglianza, mini ecoisole per la spiaggia, videosorveglianza e un drone. 995.112,08 euro per attrezzature per Ventimiglia. Il progetto di Ventimiglia prevede un contributo che riguarda 15 ecoisole informatizzate, 30 cestini per le deiezioni canine complete di dispenser per la distribuzione gratuita dei sacchetti, 3mila contenitori alimentari esausti, un distributore automatico di sacchetti di piccola dimensione, due macchine mangiaplastica, un compattatore a energia solare, quattro raccoglitori per gli olii esausti, un drone e quindici telecamere di videosorveglianza. Tutti gli otto progetti sono stati spacchettati e messi a gara in modo spacchettato. I contributi sono arrivati a fine 2023, abbiamo dovuto avviare le gare, la procedura di gara non si è esaurita, queste risorse sono finite nell'avanzo vincolato, vi sono differenze di importo che verranno poi riutilizzate”.