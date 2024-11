Ventimiglia, approvata all'unanimità la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale

Approvata all'unanimità, in consiglio comunale a Ventimiglia, la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

"La convenzione costituisce l'ossatura e l'insieme di regole e impostazioni che costituiranno la base per la successiva gara necessaria all'affidamento del servizio di tesoreria, attualmente svolta in proroga tecnica dal gruppo Bpr" - illustra l'assessore Adriano Catalano - "Una proroga che è in scadenza al 31 dicembre del 2024. Con l'approvazione della convenzione si pone la base per poter dare modo agli uffici di avviare procedure di gara e selezionare di nuovo un operatore economico che andrà a svolgere il servizio di tesoreria per il comune di Ventimiglia nei prossimi anni”.

“Oggi chi fa il servizio di tesoreria per il comune di Ventimiglia è in proroga, è, perciò, chiaro che bisogna fare una gara, la più dettagliata possibile, per dare una risposta puntuale alle esigenze di tutta la città“ - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - ”Nell’indirizzo politico per fare la gara, nel più veloce tempo possibile, sono favorevole. Siamo il governo della città ed è giusto che tutti noi facciamo le nostre iniziative con serietà, correttezza e lungimiranza sempre nei confronti dei cittadini".

“Quali sono gli interventi a supporto che potrebbero fare gli altri assessori in competenza all'assessore per capre dove è questa lacuna“ - afferma il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - “Mi sembra normale che debba essere l’assessore a rispondere, non ci trovo niente di particolarmente eclatante. Possiamo essere anche migliori noi a dare sostegno a quelle che possono essere le risposte”.

“Il lavoro svolto da questa amministrazione fino adesso da parte di tutta l'Amministrazione sia eccellente" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Per quanto riguarda un rapporto di collaborazione e condivisione sia un discorso generale. Per quanto riguarda il Bilancio è stato svolto un lavoro ottimale. E' un'amministrazione unita e compatta".