Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo, Di Muro: "Il cantiere inizierà nel 2027" (Foto e video)

"Se non ci saranno intoppi, il documento che ho in mano, ci permetterà di aprire il cantiere dell'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo già dai primi mesi del 2027". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nella seduta odierna del consiglio comunale.

"Per la prima volta il nostro territorio viene preso in considerazione, si passa dalle parole ai fatti" - sottolinea Di Muro - "L'adeguamento e messa in sicurezza del collegamento Sanremo-Ventimiglia trova spazio all'interno di questo documento che ci servirà per individuare risorse".

"C'è uno sviluppo progettuale molto avanzato. Riuscire a ottenere un investimento simile significa che la filiera istituzionale ha dato i suoi frutti" - afferma il primo cittadino - "L'Aurelia bis è l'unico vero intervento strutturale che ci permetterà di aiutare la nostra città a fuoriuscire dal traffico intenso che si riscontra in particolar modo al venerdì. E' un intervento che necessita programmazione ma è l'unico modo per dare una risposta concreta ai nostri cittadini".