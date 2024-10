Ventimiglia, lavori di Palazzo della Salute e parcheggio Eiffel: Scullino presenta un'interpellanza

“Quali sono i reali impedimenti che di fatto bloccano l’ultimazione del Palazzo della Salute e del parcheggio Eiffel?”. Lo ha chiesto il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino con un’interpellanza nel corso della seduta odierna del consiglio comunale.

"La mia interpellanza era datata il 4 luglio del 2023" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza - "Mi ero permessa di fare perché il cantiere era completamente abbandonato".

“In relazione all'appalto dei lavori di riqualificazione dell'area ferroviaria, ex Eiffel, limitrofa a via San Secondo, risanamento dell'edificio esistente e realizzazione di un parcheggio si evidenzia che con deliberazione comunale del 2020 era stato approvato il protocollo d’intesa tra Rfi e il comune di Ventimiglia che prevedeva la realizzazione di parcheggi e un miglioramento complessivo del territorio con positive ricadute anche sull'attrattività delle limitrofe aree di Rfi" - risponde l'assessore Domenico Calimera - "In ragione della complessità dell'operazione e dei rallentamenti operativi e procedurali determinati dall'emergenza Covid non era stato possibile definire tutti gli aspetti della cessione standard e della eventuale compravendita. Pertanto, il comune e le società facenti capo a Ferrovie spa hanno concordato di impegnarsi reciprocamente sottoscrivendo un protocollo d'intesa entro il mese di dicembre del 2020 che stabilisce tempi e modalità per successivi atti di disposizione del patrimonio. Sulla base di tali intese e al fine di non perdere il finanziamento regionale, i lavori sono stati consegnati parzialmente, e sotto le riserve di legge, il 24 settembre del 2021 all'impresa aggiudicataria dell'appalto. Con tale intervento si eseguivano un piazzale a parcheggio e il risanamento conservativo dell'edificio esistente disponendo che la funzione di tale fabbricato fosse annessa all'infrastruttura di mobilità. Nel corso delle lavorazioni, Regione Liguria, dipartimento salute e servizi sociali, Alisa e Asl1, avevano condotto una ricognizione dei fabbisogni sanitari sul territorio al fine di valutare l'immobile da destinare a casa della salute. In questo senso, unitamente alle risorse messe a disposizione con specifiche misure del Pnrr, è stato deciso di individuare la ristrutturazione dell'ex capannone ferroviario, all'interno dell'area ferroviaria di Ventimiglia, quale casa della salute. Con deliberazione 120 del 22 febbraio del 2022 era stata decisa la realizzazione di una casa di comunità all'interno dell'area per un importo di 4 milioni e 500 euro. La ragione delle interlocuzioni intercorse tra Regione Liguria, Comune, Ferrovie e Asl con delibera di Giunta comunale 106 del 13 dicembre del 2022 è stato approvato il protocollo d'intesa tra Comune, Asl1 e Rfi per la concessione in comodato d'uso del fabbricato per la realizzazione di una casa di comunità rientrante nel Pnrr. Il comune di Ventimiglia non procedeva più al risanamento dell'edificio Eiffel che sarebbe stato oggetto dei lavori da parte di Asl1 per realizzare la casa della salute. Al fine di evitare doppi lavorazioni, in accordo con Regione Liguria, sono stati sospesi i lavori al fine di dar tempo all'Asl1 di finire i necessari elaborati progettuali per la progettazione dell'immobile. Al fine di evitare interferenze nell'esecuzione dei lavori facenti capo ai diversi soggetti coinvolti, Asl e Comune, realizzazione dei sottoservizi accessori e strumentali alla casa di comunità, sarà effettuata dal comune di Ventimiglia. Asl1 si farà carico degli oneri economici sostenuti dal Comune per la realizzazione dei sottoservizi. La ragione, pertanto, dell'impedimento richiesto dall'istanza è dovuto al fatto di evitare l'esecuzione di lavori che sarebbero successivamente smantellati per le operazioni di scavo e posa dei sottoservizi previsti dal protocollo d'intesa. Con la conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa alla realizzazione della casa di comunità sono stati acquisiti i ridimensionamenti definitivi dei sottoservizi da parte di Asl1 e conseguentemente l'atto formale di impegno di spesa di Asl1 a favore del comune di Ventimiglia, che, sentita la Regione Liguria, ha approvato la perizia di variante e sta eseguendo le opere secondo il programma aggiornato. Da una parte la realizzazione della casa della salute nei termini previsti da Pnrr e dall'altra di concludere le opere di parcheggio secondo i criteri del finanziamento regionale. Per quanto riguarda le attività di cantiere al fine di non dover eseguire doppia lavorazione, sono stati eseguiti nel periodo estivo i lavori di collegamento ai sottoservizi e allo stesso tempo l'Asl1 sta eseguendo le opere più impattanti sull'edificio che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici particolarmente pesanti. Una volta ultimata la parte di Asl1 si procederà con le opere del parcheggio che concluderanno l'appalto del comune“.