Ventimiglia, "area pubblica a Roverino totalmente abbandonata": l'interpellanza del Pd (Foto)

"Un'area pubblica a Roverino è totalmente abbandonata". Lo segnalano con un'interpellanza i consiglieri comunali di minoranza Alessandro Leuzzi e Vera Nesci nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Ventimiglia.

“Oggi è il 31 ottobre 2024. Esattamente un anno dopo da quando ho presentato questa interpellanza. Penso che questo sia il modo di fare gli auguri ai tanti cittadini di Roverino” - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi illustrando l'interpellanza - “Vorrei fare un appello al presidente, al segretario del consiglio e al sindaco: se fosse possibile rispettare i trenta giorni ma, soprattutto, evitare un anno-un anno e mezzo per avere una risposta. Vi chiedo di espletare quelle che sono le funzioni minime, anche quelle della minoranza".

"Diamo per letta la risposta dell'assessore Calimera" - afferma Leuzzi - "Lasciamo perdere l'installazione di altre ecoisole e gettacarte. Il quartiere ha bisogno di altro. C’è un'area pubblica in una frazione frequentata, voi non ve ne interessate, l'avete totalmente abbandonata. Rispondete dopo un anno dicendo che vi state interessando. Nulla è stato fatto per il verde pubblico, per il decoro, per il degrado e per la sicurezza. Il fatto che quell'area di parcheggio sia nascosta dalla strada mette a rischio chi ci va a parcheggiare alla sera perché spesso è buia, non funziona nemmeno l'illuminazione. Lì non c’è nemmeno la sicurezza delle persone che vanno a parcheggiare nelle ore più buie della giornata. Non sono soddisfatto di risposta, perché è anche tardiva. Non ci servono spot, servono fatti concreti. Ci vorrebbe più impegno e anche amore per la città”.