Ventimiglia cambia la gestione delle aree marittime, Di Muro: "Risparmieremo 40mila euro" (Foto e video)

"Siamo riusciti a cambiare la gestione di buona parte delle aree marittime sul nostro comune" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nella seduta odierna del consiglio comunale.

"Il Comune si ritrova a incassare degli oneri e spese senza avere una minima benevolenza" - dice il primo cittadino - "E' una procedura che è durata un anno e risparmieremo 40mila euro che avremo dovuto versare a breve. Un risparmio che avverrà anche negli anni successivi".

"Aree come il Resentello o piazza Marconi da oggi sono nella piena disponibilità gratuita del Comune e non sono più sotto concessioni onerose per il Comune" - sottolinea Di Muro - "E' un atto che non era dovuto nei confronti del Comune ma grazie alla filiera istituzionale avrà questo beneficio che gioverà a tutta la cittadinanza".