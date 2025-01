Ventimiglia, le aree demaniali passano al Comune. Di Muro: "Non possono più essere oggetto di concessioni onerose"

Le aree demaniali sono nella piena disponibilità gratuita del comune di Ventimiglia. Si è, infatti, conclusa positivamente la complessa procedura iniziata lo scorso gennaio.

"Si è conclusa positivamente la complessa procedura per ottenere la disponibilità in capo all’Amministrazione di aree demaniali in forma gratuita, che da decenni hanno, invece, pesato sulle casse comunali fino a oltre 40mila euro all’anno nel 2023" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Il percorso iniziato nel gennaio di quest’anno, ha richiesto il coinvolgimento diretto del MIT, del Provveditorato Interregionale Opere pubbliche, oltre che della Capitaneria di Porto di Imperia, che hanno accolto le istanze del Comune".

"Finalmente le aree come il Resentello, la Passeggiata, il piazzale dei Balzi Rossi, piazza Marconi alla Marina San Giuseppe e tante altre ricadenti sul Demanio marittimo, sono oggi nella piena disponibilità gratuita del Comune e non possono più essere oggetto di concessioni demaniali specifiche e onerose, dovute fino ad oggi anche per eventi, concerti e manifestazioni" - sottolinea il primo cittadino - "️Il beneficio, oltre che economico, è certamente quello della semplificazione e sburocratizzazione delle iniziative per la valorizzazione della più grande risorsa naturale di cui gode il Comune: la costa e le attività turistiche e culturali ad esso collegate".