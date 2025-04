Educazione stradale e inclusione: Francesco Castellaro (Sei-Cpt): "Grazie alla Polizia Locale di Sanremo per il prezioso contributo”

Il Sei-Cpt ha ringraziato la Polizia Locale di Sanremo per la disponibilità, professionalità ed impegno dimostrati nell’ambito del progetto di educazione stradale rivolto agli allievi del percorso ‘Io sono qui’.

L’attività si inserisce nel più ampio progetto di inclusione e formazione dedicato a persone in condizione di vulnerabilità, che mira a sviluppare competenze di cittadinanza attiva, autonomia personale e integrazione sociale. Il modulo di educazione stradale, realizzato con la preziosa collaborazione del Comando di Polizia Locale, ha coinvolto i partecipanti in un percorso formativo teorico sulle principali regole del codice della strada, la segnaletica, i comportamenti corretti da tenere come pedoni e ciclisti, e l'importanza della sicurezza nei contesti urbani.

La formazione proseguirà nelle prossime settimane con un modulo pratico direttamente in strada, dove gli allievi avranno l’opportunità di verificare sul campo quanto appreso in aula, accompagnati da educatori e agenti, in un’esperienza educativa immersiva e concreta.

"Crediamo fortemente – ha deto Francesco Castellaro, Direttore del SEICPT - che l’educazione alla cittadinanza passi anche attraverso l’apprendimento delle regole che ci permettono di vivere insieme, a partire dalla strada. Grazie a Barbara Lacchetta della Polizia Locale di Sanremo per aver condiviso con noi questo percorso, offrendo ai nostri allievi un esempio positivo di presenza istituzionale attenta, competente e vicina alle persone. È così che si costruisce inclusione reale”.

Il progetto ‘Io sono qui’ intende non solo fornire competenze di base, ma costruire consapevolezza e senso di appartenenza alla comunità, valorizzando l’interazione positiva con le istituzioni del territorio. Il contributo della Polizia Locale è stato fondamentale per rendere questo obiettivo ancora più tangibile.