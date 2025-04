Sanremo: venerdì prossimo l'inaugurazione della nuova sede del Centro per l'Impiego

Venerdì prossimo dalle 11 alle 17 il Centro per l’Impiego di Sanremo inaugura la nuova sede, con spazi moderni, colorati e funzionali. In concomitanza con l’inaugurazione dei nuovi locali ci sarà la possibilità, per chi sta cercando lavoro, di sostenere colloqui di selezione direttamente con i referenti di alcune delle aziende di spicco del nostro territorio, appartenenti a diversi settori produttivi.

Si ricercano diverse figure professionali, tra cui receptionist, barman, camerieri ai piani, facchini ai piani, camerieri di sala, impiegati amministrativi, chef de rang, cuochi, OSS, infermieri, fisioterapisti, operai addetti alla produzione alimentare, muratori. Saranno presenti anche i Conseillers di France Travail Pro e del Service de l’Emploi de Monaco per fornire tutte le informazioni necessarie a chi è interessato a cercare lavoro in Francia e nel Principato di Monaco.