Sanremo: incidente in strada Sen. Ernesto Marsaglia, Honda urtata e danneggiata ma l'autore fugge via

Incidente in strada Sen. Ernesto Marsaglia davanti al civico 83. Una moto Honda, regolarmente parcheggiata lato strada, è stata urtata da un veicolo non identificato tra ieri pomeriggio e questa mattina. Secondo quanto riferito dal proprietario, “qualcuno ha inspiegabilmente urtato l’Honda facendola cadere, rompendo la forcella, rimettendola in piedi ed allontanandosi senza lasciare alcuna traccia”.

Il mezzo responsabile, afferma il proprietario, avrà sicuramente dei segni derivanti dall’impatto. I Vigili Urbani sono già al lavoro per verificare le telecamere più vicine nella speranza di risalire al colpevole. Chiunque abbia assistito all’accaduto è pregato di contattare i numeri 335 7158967 o 335 6661811.