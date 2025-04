Bordighera: con la 'Bussola Digitale' assistenza gratuita nell’utilizzo delle piattaforme online della Pubblica Amministrazione

A Bordighera continua l’attività del servizio “Bussola Digitale”: tutti i Cittadini possono avere gratuitamente assistenza nell’utilizzo delle piattaforme online della Pubblica Amministrazione. Gli utenti vengono affiancati, ad esempio, per l’attivazione dello SPID, per i pagamenti tramite PagoPA, per la consultazione di portali pubblici, tra cui quello dell’INPS. Sono inoltre fornite indicazioni per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) e per interagire con diversi siti istituzionali.

Lo sportello è aperto:

ogni lunedì e mercoledì mattina, dalle 8.30 alle 13.30, presso il Comune (sede di Palazzo Garnier)

ogni venerdì mattina, dalle 8.30 alle 13.30, presso piazza Mazzini 13, accanto all’Ufficio Anagrafe.

L’accesso è libero, ma è comunque possibile prenotare un appuntamento ai numeri 0184 272478 (attivo il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.30) o 0184 272219 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30), oppure scrivendo all’indirizzo mail bussoladigitale@comune.bordighera.im.it.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di Servizio Civile Digitale “Cittadini connessi nei Comuni della Liguria e del Piemonte”, mirato a rendere più accessibile il mondo digitale sia fornendo un aiuto concreto a chiunque ne abbia necessità, sia creando e diffondendo competenze che migliorino la capacità di interagire con i servizi online.