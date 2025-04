Ventimiglia: rinnovate le cariche sociali 2025-2028 alla Croce Verde Intemelia, confermato presidente Davide Pallanca

L’assemblea generale dei soci della Croce Verde Intemelia ha rinnovato delle cariche sociali relative al triennio 2025-2028.

Allo spoglio sono risultati eletti: per il Consiglio Direttivo Davide Pallanca, Franco Favaloro, Luciano Gabrielli, Jacopo Favaloro, Stefania Cammi, Claudio Bussolin ed Andrea Lorenzi. Per il Consiglio dei revisori dei conti Marlena Rebora, per nomina diretta.

Per il collegio dei probiviri: Massimo Toscano, Patrizia Bottiglieri e Lara Arelis Johanna Chiriguaya. Successivamente all’accettazione degli incarichi, i nuovi eletti si sono riuniti per la nomina delle cariche sociali.

All’unanimità è stato riconfermato alla presidenza Davide Pallanca, suo vice Franco Favaloro, segretaria Stefania Cammi e per l’economato e l’amministrazione Luciano Gabrielli.