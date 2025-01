Aurelia Bis a Ventimiglia, Di Muro: "Cronoprogramma rispettato"

Cronoprogramma rispettato. Prosegue l'iter del progetto dell'Aurelia Bis a Ventimiglia.

"Come promesso, seguo in prima persona e con massima attenzione lo sviluppo del progetto di Aurelia Bis. Lo devo al nostro territorio che per troppo tempo è rimasto indietro" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Buone notizie. Le indagini geognostiche e ambientali sono quasi ultimate, è stato effettuato uno studio trasportisco che dimostra l'azzeramento del traffico in centro città grazie a questa nuova infrastruttura".

"Il cronoprogramma è rispettato. Entro aprile il progetto sarà inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la sua validazione" - sottolinea il primo cittadino - "Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il dottor Castiglioni e la squadra di Anas per il lavoro svolto".