Ventimiglia, il tracciato dell'Aurelia Bis sbarca in consiglio comunale (Foto)

Un'interrogazione, presentata dal consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta, sul tracciato dell'Aurelia Bis è stata discussa nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia.

“E’ stato predisposto un piano per assicurare le scelte più razionali condivise per il tracciato dell'Aurelia Bis, tratto Ventimiglia-Bordighera?" - chiede nell'interpellanza il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta che, illustrando la pratica, aggiunge - "Non posso non far notare che è del 31 agosto 2023 e la risposta è pervenuta scritta l'8 luglio 2024 e la stiamo discutendo il 19 novembre del 2024. La richiesta e l'interrogazione che era stata fatta aveva degli aspetti ben specifici e il sindaco dopo la risposta ha avuto delle altre interlocuzioni e, quindi, non sono soddisfatta né per questa che per tutte le interrogazioni che ho presentato. A distanza di diciotto mesi quello che viene chiesto con un'interrogazione non ha più senso discuterlo. Mi auguro che in futuro si risponda in maniera puntuale alle interrogazioni per poterle discutere e aprire il dibattito”.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto sull’Aurelia Bis” - replica il sindaco Flavio Di Muro - ”Abbiamo recuperato tanto tempo perduto, tanti anni di annunci e di false partenze sul tema dell'Aurelia bis. Oggi siamo a un momento importante per la nostra città. Siamo in una fase veramente avanzata di interesse di quest'opera a livello nazionale. Ci siamo perché la filiera istituzionale ha dato centralità all'azione amministrativa di questa Amministrazione con evidenti ricadute positive in termini di interesse generale per i nostri concittadini. Abbiamo ribaltato la considerazione della città. Abbiamo messo al centro dell'interesse nazionale Ventimiglia e il suo comprensorio perché l'Aurelia Bis non è solo una questione a carattere locale. E' una questione complessa di viabilità infrastrutturale di trasporti che riguarda la zona intemelia, i rapporti con la Francia, i rapporti con la val Nervia e con il resto della Liguria".

"Abbiamo lavorato dal primo giorno di insediamento di questa amministrazione" - fa sapere Di Muro - "Abbiamo approvato il progetto preliminare. Con il lavoro di 18 amministrazioni del comprensorio, portato in questa sede. Arriveremo ad avere alla fine dell'anno il progetto definitivo. Siamo arrivati ad avere riconosciuto su carta la tabella: 127 milioni di euro che verranno utilizzati per svolgere la gara d'appalto. Una volta fatta la conferenza dei servizi, una volta che si è espresso dei lavori pubblici e una volta che sono avvenuti tutti gli iter amministrativi a inizio 2027 finalmente partirà il cantiere dell’Aurelia Bis e questa volta inizierà da Ventimiglia. Abbiamo suddiviso in lotti l'opera. Non è mancata l’attenzione di Amministrazione nei problemi quotidiani. Un’opera di questa portata hanno un inizio e un percorso lungo ma quando si parte dobbiamo essere tutti dalla stessa portata perché se non siamo dalla stessa parte non si va da nessuna parte. Vorrei che tutti insieme facciamo capire che in dieci minuti non si realizza un'opera di questa portata. i procedimenti sono lunghi e duraturi ma non sono necessari. Non è mancata e non mancherà l'attenzione dell'amministrazione nei problemi quotidiani da risolvere. Mi aspetto un salto di qualità al livello di visione del futuro, quando si parte dovremmo essere tutti dalla stessa parte”.

“Il 3 agosto del 2023 i vertici Anas avevano presentato ai sindaci del comprensorio alcuni tracciati. La domanda dell'interrogazione era diversa: dal punto di vista delle proposte del tracciato. Vorrei conoscere e fare presente che, anche attraverso il consiglio, quello che è il tracciato per decidere insieme le proposte di Anas in modo che tutti i cittadini ne siano informati” - risponde il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - “Lo spunto era quello di dire, caro sindaco informi e ci dica tutte le varie modifiche dei tracciati visto che già si era andato a deliberare un determinato tracciato. Non ho avuto una risposta e non ha chiarito nulla".

“La visione del futuro la mettiamo a disposizione però se siamo coinvolti. Per quanto riguarda l'Aurelia Bis abbiamo iniziato nel 2020" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Abbiamo già iniziato se poi si riesca ad ultimare è meglio".