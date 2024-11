Ventimiglia, lavori di ampliamento alla Fondazione Chiappori: l'interrogazione del Pd

I lavori di ampliamento della residenza Ernesto Chiappori a Latte al centro dell'interrogazione presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi nel corso della seduta del consiglio comunale di Ventimiglia svoltasi ieri sera.

“Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che si è proceduto recentemente a incontrare il presidente pro tempore della Fondazione Chiappori unitamente al direttore della cooperativa che si occupa della gestione della struttura" - dice l'assessore Domenico Calimera rispondendo all'interrogazione del Pd - "In tale occasione ci è stato illustrato un progetto attualmente in itinere di diminuzione delle aree comuni a disposizione degli ospiti a favore della trazione di nuovi posti di lavoro. Questa amministrazione ha programmato con i vertici e il management della fondazione incontri periodici nell'ambito dei quali verrà approfondito ulteriormente quanto richiesto".

“Niente da dire sulla risposta" - risponde il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Quello che non capisco è che dice recentemente quando, invece, la risposta è di luglio, quindi recentemente era a luglio adesso non sappiamo. Non capisco come mai ci avete messo cinque mesi per rispondere".