Mercato coperto a Ventimiglia, "riaprire il passaggio pedonale": accolta la mozione della minoranza (Foto)

Approvata in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione urgente presentata dai consiglieri di minoranza Gabriele Sismondini, Cristina D'Andrea e Gaetano Scullino sull'apertura dell'attraversamento pedonale al mercato annonario da via Aprosio a via Roma e nuova pavimentazione. Votato, con tre voti contrari e due voti astenuti (Pd) della minoranza, l'emendamento, presentato dalla maggioranza, alla mozione con l’inserimento al punto B, 'in aggiunta con nuovo asfalto'. Votato, perciò, con due voti astenuti del Pd, il testo emendato della mozione urgente.

"La minoranza non ha fatto nulla per inficiare il lavoro che la maggioranza ha cercato di fare per rimettere in moto quello che è il cuore del commercio cittadino che è il mercato annonario, in seguito all'incendio dello scorso settembre" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino illustrando la mozione - "Nel presentare questa mozione vogliamo evidenziare, e non entriamo neanche sulle scelte, sia chiaro, dell'Amministrazione come quella di pavimentare il marciapiede di via Roma, il passaggio pedonale da via Aprosio a via Roma. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo. Si poteva, però, pavimentare anche il pezzo dell'attraversamento che da via Aprosio va in via Roma. Quando via Aprosio era una via normale con la viabilità, si passava per questo passaggio pedonale, che oggi è ancora classificato come via Martiri della Libertà perché partiva dal Lungo Roja e arrivava fino a via Mameli, poi la nostra amministrazione ha fatto una zona pedonale e l'abbiamo dedicata a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e gli agenti delle scorte. Il passaggio in questione è stato chiuso da un'amministrazione precedente per evitare bivacchi e l'entrata di persone estranee all'interno del mercato. Oggi chiediamo l'apertura del passaggio, che è di ventisette metri e si può pavimentare sempre in asfalto, chiudendo naturalmente la parte dei coltivatori diretti per evitare possibili danni. E' importante perché chi deve andare in via Roma da via Aprosio oggi deve fare tutto il giro. Per questo motivo c'è anche un danno per i commercianti di via Roma, così mi dicono. Possiamo fare una prova. Invito il consiglio comunale a prenderla in considerazione".

"Come maggioranza vogliamo presentare un emendamento alla mozione" - interviene il consigliere di maggioranza Gabriele Amarella presentando un emendamento - "Le parole 'provocato probabilmente da un cortocircuito nelle attrezzature elettriche presenti all'interno dei due box in concessione' e 'le fiamme hanno purtroppo interessato tutta la struttura' inserite nel primo 'promesso che' sono abrogate. 'Il considerato che' è integralmente abrogato e sostituito da 'come segue'. Il piano d'emergenza coordinato tra gli operatori commerciali e redatto da un tecnico incaricato prevede testualmente 'che durante le ore di chiusura tutti i possibili accessi dell'area mercatale vengano interdetti mediante l'abbassamento di serrande metalliche' in ragione di motivi afferenti, esclusivamente prescrizioni di vigili del fuoco relative a una puntuale realizzazione di un impianto antincendio da realizzarsi successivamente a questa fase di apertura, che è in deroga, la quale prevede la presenza durante l'orario di apertura al pubblico di personale antincendio adeguamento formato con corso di rischio elevato e conseguimento di attestato di idoneità tecnica. Abbiamo emendato anche il punto dove dice 'l'impegnativa è interamente abrogata' e sostituita con 'impegniamo il sindaco e la giunta a predisporre l'apertura dell'area mercatale anche al di fuori dell'orario di vendita al fine quindi di consentire il passaggio delle persone tra via Aprosio e via Roma facilitando l'accesso agli esercizi commerciali esistenti nelle due vie esclusivamente al termine dei lavori di messa in sicurezza, adeguamento antincendio della struttura e presentazione della scia antincendio. Inoltre, andiamo a modificare il punto dove dice 'di proseguire il mandato amministrativo con interventi migliorativi già apportati in questa prima fase afferenti a titolo di esempio la manutenzione ordinaria e straordinaria, arredo urbano, illuminazione pubblica, wifi ed efficientamento energetico'. Penso che sia un emendamento che dovrebbe trovare nei proponenti un'apertura e una soddisfazione".

“Noi proponenti siamo molto soddisfatti del rifacimento di questa mozione perché in effetti quando abbiamo presentato la mozione non avevamo pensato che il mercato sarebbe stato riaperto a certe condizioni" - replica il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "E' giusto che la maggioranza sottolinei queste condizioni devono essere evidenziate in una mozione, quindi, sottoscrivo questo emendamento con la collega".

"Abbiamo presentato questa mozione prima che venissimo convocati per una commissione straordinaria sui lavori pubblici e, quindi, ci venisse comunicata della riapertura del mercato annonario, di cui sono molto contenta" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Sono soddisfatta del fatto che nonostante manchino ancora dei piccoli accorgimenti si sia potuto aprire in deroga. Sono favorevole all'emendamento portato dalla maggioranza perché ovviamente momentaneamente non può essere soddisfatta la nostra richiesta. Mi auguro che questa amministrazione, votando l'emendamento, si impegni, una volta perfezionato il tutto, a mantenere aperto questo passaggio per collegare due aree del nostro cento cittadino".

"Condivido i contenuti" - afferma il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Volevo solo chiedere se è un emendamento modificativo. Visto che nell'emendamento ci sono i punti A e B ma nella mozione vi è anche il punto C e, perciò, vorrei sapere se si considerano abrogati tutti e tre o se il punto C rimane. Se il punto C viene eliminato, però, è di fondamentale importanza, visto che le risorse finanziarie sono necessarie anche per poter eseguire quello che è previsto nel punto A dell'emendamento, occorre in qualche modo chiarire questo aspetto".

"Non credo che, dopo un maxi emendamento di questo genere, la maggioranza, ricercate le risorse necessarie per eseguire in tempi brevi una nuova pavimentazione simile a via Aprosio nell'attuale passaggio pedonale che attualmente si presenta ammalorato e antiestetico, non lo prenda in considerazione" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Chiedo che venga inserito anche il punto C che non è un impegno ma un indirizzo. L’arredo urbano non rientra. Non credo che questa faccenda possa inficiare questa bella situazione che si è creata di condivisione. Nell’aprire il passaggio faremo come amministrazione bella figura considerato le risorse che non saranno molte. Non penso che ci sia una differenza di opinione, mi chiedo, perciò, che possa essere inserito con le parole e i modi che ritenete. Faremo tutti una bella figura, soprattutto la maggioranza che amministra la città".

“Non ho capito l’orario di apertura e di chiusura delle serrande nell’emendamento presentato per permettere il passaggio pedonale che, secondo me, è area mercatale” - chiede il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci.

“Si parla di atti pregressi” - interviene nuovamente il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - “Una via che è stata declassata ad area mercatale nel 2012 dai commissari prefettizi. C’è poi una delibera di Giunta dell'epoca del sindaco Ioculano che, tramite la richiesta di alcuni fioristi di mettere un box nell'area in soggetto, il mercato di notte era diventato un'area di rifugio per clochard e, quindi, è stato lui a chiuderlo. C’è una delibera di giunta per evitare accampamenti. La storia si sta ricostruendo anche in virtù di quello che è successo due mesi fa. La volontà c'è. Si parte da lontano, nel 2012, quando la via è stata declassata a mercatale. Ci sarà, quindi, presumo un’ordinanza in merito a questo. Il punto C parla di migliorie, quindi ci siamo. Aggiungeremo asfalto”.

“Per quanto riguarda gli orari ci sono quelli previsti dall'ordinanza attuale” - comunica il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - “La notte rimane comunque chiuso”.

“Volevo soltanto ribadire che è ancora più ampio di quello che viene specificato dalla mozione presentata" - mette in risalto il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Un insieme più ampio comprende anche l'insieme più piccolo ma sono d'accordo ad aggiungere la frase“.

“E’ una mozione di apertura, non di chiusura” - manifesta il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - “Vorrei sapere a che ora vengono chiuse le serrande che eventualmente dovrebbero rimanere aperte e chi si occuperà di chiudere le serrande? La pavimentazione se la farete rossa, mi fa piacere, o magari la farete azzurra”.

“Siamo in una situazione di emergenza” - risponde il vicesindaco Marco Agosta - “Siccome è un’are soggetta a controllo, l’area mercatale deve essere chiusa. Non consentiamo il passaggio dopo le 19 perché poi il mercato deve chiudere. Abbiamo istituito, grazie al comandante della polizia locale e al sindaco, dei turni della polizia locale, dove sono loro incaricati ad aprire e chiudere le serrande. Successivamente quando poi tutto sarà in regola vedremo di normare questo accesso”.