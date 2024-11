Ventimiglia, tensione in Comune: il presidente Nazzari convoca un incontro urgente tra i capigruppo di maggioranza

Incontro urgente tra i capigruppo di maggioranza alla conclusione del consiglio comunale di Ventimiglia. Lo ha richiesto ieri sera nel corso della seduta il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari. "Chiedo, alla fine della seduta, un incontro con i capigruppo di maggioranza nella segreteria del sindaco" - ha detto durante la seduta il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari.

Alla conclusione delle due ore dedicate, come deciso dai capigruppo, a mozioni, interpellanze e interrogazioni il presidente Nazzari si è così chiuso nell'ufficio del sindaco Di Muro insieme ai capigruppo di maggioranza. Non si sa il motivo della riunione o su cosa abbiano discusso ma questa improvvisa decisione sembrerebbe confermare le indiscrezioni su tensioni avvertite nei giorni scorsi in Comune.

Un po' di tensione è stata avvertita anche in consiglio comunale non solo tra minoranza e maggioranza, forse a causa della proposta del presidente Nazzari di prolungare il tempo a disposizione per discutere le interrogazioni 'rimaste indietro', in seguito al ritiro delle pratiche non affrontate nelle commissioni consiliari saltate il giorno prima visto che mancava il numero legale da parte della maggioranza, che, però, non è stata accettata dalla maggioranza o forse perché alcuni consiglieri mangiavano di nascosto in aula.

Alla fine dell'incontro, però, sono usciti tutti apparentemente sereni, vedremo nei prossimi giorni se l'iniziativa del presidente Nazzari abbia, in qualche modo, risolto possibili tensioni.