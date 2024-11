Ventimiglia: Nazzari risponde al comitato di Torri "Dichiarazioni improvvide ma scherzose, molti gli interventi fatti nelle frazioni"

Il Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia, Roberto Nazzari, è intervenuto per rispondere al comitato di Torri, che ieri (QUI) aveva criticato duramente il suo discorso durante il Consiglio comunale di martedì scorso.

“Evidentemente mi sono lasciato andare, con tono scherzoso – ha detto Nazzari - a dichiarazioni improvvide che comunque rientrano nell’ambito di valutazioni discrezionali che mi appartengono in quanto organo al di sopra delle parti. Ho avuto modo di constatare poi l’effettività degli interventi eseguiti nella frazione dall’ufficio manutenzioni e lo stanziamento di fondi senza precedenti, all’interno del bilancio comunale, specificatamente dedicati alle frazioni e pari a 300.000 euro di lavori già affidati ed in parte terminati. Ribadisco la mia piena fiducia nel Sindaco, nell’Assessore Calimera e nell’Amministrazione comunale tutta. In particolare, l’Assessore Calimera, in questo anno e mezzo di mandato amministrativo, ha concretizzato il realizzarsi di lavori che si attendevano da 30 anni”.

“Penso – prosegue Nazzari - a titolo d’esempio, all’intervento urgente di canalizzazione delle acque bianche sul tratto di strada che porta a Torri, sovente soggetto ad allagamenti che impedivano addirittura l’accesso alla frazione, per 50.000 euro. E, inoltre, alla compiuta pulizia del rintano tra Calvo e Torri confluente nel torrente Bevera, all’implementazione dell’illuminazione pubblica con punti luce a pannelli fotovoltaici, oltre al posizionamento di guard rail tra Bevera e Torri in un tratto di strada gravemente pericoloso per il transito delle autovetture. Sono in programma, infine, interventi di manutenzione del manto stradale, da me sollecitati, sul tratto di strada Bevera-Calvo-Torri e allo studio interventi dalla piazza centrale del paese fino a Torri vecchia, richiestami da diversi abitanti della zona. Oltre a questo, l’Amministrazione Di Muro è stata la prima ad affrontare il problema della staticità dei ponti, oggetto dell’interrogazione sotto esame, in maniera strutturale, affidando a ditta specializzata un complesso studio di cui si attendono gli esiti”.

Nazzari è anche intervenuto in relazione alla riunione con i Capigruppo di maggioranza, convocata a margine del Consiglio Comunale: “L’ho ritenuta necessaria quale chiarimento circa il contingentamento dei tempi previsti all’interno della Conferenza dei Capigruppo per la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze. Considerato il ritiro delle pratiche da trattare e le sollecitazioni pervenute, per il tramite della Prefettura, dai Consiglieri di minoranza circa la trattazione in tempi più ragionevoli delle interrogazioni da loro presentate, ritenevo sarebbe stato utile proseguire lo stesso oltre le due ore previste, in difformità però rispetto a quanto concordato dalla Conferenza dei Capigruppo”.

Nazzari ha anche smentito categoricamente che vi siano stati o vi siano alla stato attuale diverbi o tensioni all’interno della maggioranza: “Al termine della riunione, come acclarato anche dai giornalisti presenti, siamo usciti tutti sereni e sorridenti. E’ mia intenzione riunire i Capigruppo di maggioranza al fine di convocare un Consiglio comunale straordinario per la trattazione di tutte le interrogazioni rimaste”.