Ventimiglia: comitato di Torri sulle barricate dopo le affermazioni del presidente del Consiglio Nazzari

Il Comitato di Quartiere di Torri interviene per esprimere il proprio sgomento e l’incredulità per le dichiarazioni rilasciate ieri sera durante il Consiglio Comunale.

“Nel corso della presentazione della risposta all’interrogazione depositata dai Consiglieri di minoranza Nesci e Leuzzi – evidenzia il membro del comitato, Francesco Pasto - riguardante il consolidamento della base del ponte presente nel nostro paese, il Presidente del Consiglio Comunale, Nazzari, ha affermato chiaramente (non si sa se intenzionalmente o in un momento di spontaneità) ‘Torri è una frazione un po' abbandonata, forse volutamente, e non capisco perché...’. Che la nostra frazione, così come altre, sia trascurata e abbandonata è un fatto evidente e ormai noto a tutti. Avremmo potuto ignorare queste parole, rassegnandoci a una situazione che purtroppo conosciamo bene, ma questa volta non possiamo e non vogliamo tacere”.

“Le dichiarazioni pronunciate ieri sera sono – prosegue Pastor - a nostro avviso, di una gravità inaudita per due motivi: provengono da un rappresentante di primo piano dell’Amministrazione Comunale, che ammette apertamente lo stato di abbandono in cui versa il nostro paese. Lasciano intendere che dietro questo abbandono vi sia una precisa scelta politica. Data la serietà di quanto affermato, chiediamo con urgenza un chiarimento ufficiale da parte del Sindaco e del Presidente Nazzari. In assenza di una risposta adeguata, saremo costretti a ritenere che esistano frazioni di serie A e frazioni di serie B, per decisione politica deliberata”.