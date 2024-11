Ponte di Torri a Ventimiglia, "cosa intende fare l'Amministrazione per sopperire a situazione di pericolo?": l'interpellanza del Pd

Il consolidamento della base del ponte di Torri sbarca nella seduta del consiglio comunale di Ventimiglia, andata in scena ieri sera. E' stata, infatti, discussa l'interpellanza presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

"Torri è una frazione un po' abbandonata" - dice il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari - "Forse un po' volutamente e non capisco il perché".

“In merito all'interrogazione“ - afferma l'assessore Domenico Calimera rispondendo all'interpellanza - "Con deliberazione del 14 giugno del 2024 è stata incaricata la ditta Tecnoindagini per eseguire le verifiche sui ponti presenti sul territorio comunale. Dalle prime verifiche non si rileva alcun significativo peggioramento della situazione del piede del ponte e, in ogni caso, si procederà con uno specifico incarico al fine di fare un intervento di protezione al fine di evitare peggioramenti dell'appoggio".

“L'interrogazione è stata presentata a novembre del 2023 perché siamo stati sollecitati dagli abitanti di Torri, che erano effettivamente preoccupati" - replica il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "La situazione è già nota, visto che c'erano già stati degli affidamenti negli anni precedenti nel 2021 e nel 2022. Quello che si chiedeva era che cosa intende fare l’Amministrazione per sopperire a una situazione di pericolo. La risposta che ovviamente non soddisfa, è arrivata l'8 luglio 2024 quando l'interrogazione è stata presentata a novembre. La risposta è arrivata dopo che era passata tutta la stagione invernale. Se voi non rispondete, non si sa che cosa sta succedendo. Il problema è che rispondete a luglio dicendo che avete dato incarico a giugno, quindi sette mesi dopo la nostra interpellanza, dove chiedete di effettuare delle verifiche su tutti i ponti presenti su tutto il territorio comunale. Da queste verifiche, però, non abbiamo ricevuto più nient'altro. Non è dato sapere se sono state fatte delle relazioni. Nella lettera dite: 'dalle prime verifiche visive non si rileva un significativo peggioramento'. Abbiamo fatto un'interrogazione per chiedere di nominare qualcuno competente che faccia delle verifiche tecniche, non per guardare il ponte. Avete detto che non rilevate un significativo peggioramento, forse c'era ma non era significativo. Non sono soddisfatta della risposta e sicuramente non lo sono neanche i cittadini di Torri. Ci dia una risposta su degli interventi concreti, se li fate e se non li fate ve ne prenderete la responsabilità”.