Ventimiglia, Isnardi (FdI): "I post di Parodi sono fuorvianti, aliquota al 5% ottenuta grazie al senatore Berrino"

"In occasione delle ormai vicinissime elezioni regionali, come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, voglio augurare una buona e onesta campagna elettorale a tutti ma, soprattutto, intervengo doverosamente per far chiarezza là dove si cerca, invece, di mischiare le carte pur di impressionare l'elettorato" - dice il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Ventimiglia, Bartolomeo Isnardi.

"Mi rivolgo al consigliere Parodi che promuovendo la candidatura di Marco Scajola, attribuisce a lui con post fuorvianti e affermazioni non vere, la paternità di un provvedimento legislativo approvato dall'attuale governo Meloni, dove appunto Marco Scajola non partecipa né come senatore né come deputato né come ministro" - afferma Isnardi.

"Una volta per tutte bisogna ufficialmente far presente inequivocabilmente che la famosa aliquota al 5% sulla tassazione sostitutiva dei lavoratori extra frontalieri è sicuramente un grandissimo successo, ottenuto di certo non da Parodi e neanche da Scajola, ma senza alcun dubbio, grazie all'intervento sul disegno di legge 643-bis all'art. 18-bis del senatore di Fratelli D'Italia Gianni Berrino" - sottolinea Isnardi - "Chiunque voglia approfondire e verificare il vero può scaricare il relativo disegno di legge presentato dal ministro Giorgetti e approvato alla camera dei deputati il 24 dicembre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2023. Leggendo risulterà chiaro e incontrovertibile a chi si debba il merito e chi, invece, dovrebbe smettere di incensarsi per aver solo riportato discorsi di altri ai soli scopi della propria propaganda elettorale prima e ora per l'appoggio al suo candidato preferito".