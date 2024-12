Ventimiglia, Isnardi: "Fratelli d'Italia ha già ampiamente fatto la sua parte"

"Come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia considero le dichiarazioni del consigliere Bertolucci solo come uno sfogo di chi vorrebbe a tutti i costi, senza riuscirci, un ruolo più determinante, gestendo lavori pubblici e manutenzioni, e magari prendendo anche il posto del suo stesso assessore" - dice il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Ventimiglia, Bartolomeo Isnardi, commentando le dichiarazioni del consigliere comunale di maggioranza della Lega Simone Bertolucci.

"Mi sembra sia l'unico ad 'arrocarsi' e a puntare i piedi, ma il dialogo politico non può essere gestito come un capriccio! Ci sono degli equilibri importanti che devono essere rispettati" - sottolinea Isnardi - "Ricordo, infatti, al coordinatore Bertolucci che Fratelli d'Italia per questa amministrazione ha già ampiamente fatto la sua parte, cedendo un posto da consigliere per quell'apparentamento che sembrava così tanto necessario, soprattutto alla Lega".

"A me sembra che a questo punto toccherebbe proprio alla Lega cominciare a pensare a cedere qualcosa e non solo a sistemarsi cercando altri ruoli" - conclude Isnardi.