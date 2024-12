Sanremo: via Vallarino continua a 'scendere', questa mattina riunione tra una delegazione di residenti e l'Amministrazione

Torna d’attualità la vicenda di via Vallarino, strada privata del quartiere Foce a Sanremo, una traversa di strada Solaro. Questa mattina, infatti, alcuni residenti della strada che conta centinaia di residenti ed un buon numero tra palazzine ed abitazioni singole, hanno incontrato il Sindaco Alessandro Mager e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella.

Il caso è relativo al rischio crollo della strada, che potrebbe portare con sé anche alcune abitazioni. I residenti lamentano da tempo, anche il fatto che oltre al rischio crollo c’è anche l’impossibilità di eventuale transito da parte di Vigili del Fuoco e mezzi pesanti. La strada è infatti aperta a tutti, non solo ai residenti, e giornalmente i genitori parcheggiano su quella strada quando accompagnano i loro ragazzi alla scuola sottostante. Da molti anni la via versa in pessime condizioni ed è a rischio di percorribilità in caso di ulteriori cedimenti oltre a costituire un rischio per i pedoni.

Nel corso della riunione i residenti sono stati invitati dal Comune a consorziarsi tra loro, visto che la strada è privata, per poter affrontare un intervento particolarmente importante e costoso. La delegazione di residenti ha espresso agli amministratori una possibile difficoltà nel farlo, visto che il consorzio dovrebbe essere formato da condomini e da proprietari di singole abitazioni.

Gli stessi residenti hanno sottolineato come, un tribunale alcuni anni fa avrebbe sentenziato che i comuni sarebbero obbligati ad eseguire lavori di questo genere, se la strada è di pubblica utilità e passaggio. Negli anni scorsi, palazzo Bellevue aveva anche emesso un’ordinanza che intimava ai residenti di intervenire sulla frana e che, in caso contrario, i lavori sarebbero stati eseguiti dal Comune che avrebbe poi fatto pagare i costi agli stessi residenti.

Una vicenda ancora particolarmente intricata che avrà bisogno di riunioni e tavoli operativi anche nei prossimi mesi per essere risolta. Nel frattempo la situazione di via Vallarino rimane critica e pericolosa.