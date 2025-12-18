Sanremo, giornata di inclusione al Luna Park con attrazioni gratuite per ragazzi con disabilità. Fellegara: “Un momento di inclusione e allegria”.

Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative legate alla giornata della disabilità, si è svolta la visita di un gruppo di ragazzi e ragazze disabili al Luna Park di Sanremo, che per l’occasione ha aperto gratuitamente le proprie attrazioni.

La mattinata ha visto la partecipazione di circa 250 persone, compresi gli accompagnatori, con numerose associazioni di volontariato del territorio: Anffas, Spes, Don Orione, Giovanna d'Arco, Caritas, Ancora, Scuola Edile, Villa Cicin, Padri Somaschi, Istituto Agrario e altri istituti scolastici.

Ad accompagnarli era presente anche il Vicesindaco Fulvio Fellegara. “Una giornata di inclusione e allegria – ha dichiarato - E’ stata infatti una gioia vedere la felicità sul volto di questi ragazzi, che hanno così trascorso una giornata di spensieratezza. Un ringraziamento deve essere rivolto ai giostrai del Luna Park dei Fiori, per la generosità e sensibilità dimostrata anche quest’anno”.

Il Vicesindaco si è poi recato presso i banchetti degli alunni della Scuola Nobel (Istituto Comprensivo Sanremo Ponente) allestiti in corso Matuzia. A tutti i visitatori sono stati proposti i disegni e i piccoli oggetti realizzati dai bambini in occasione delle Festività Natalizie.