Bordighera: i mercati settimanali sono spostati a domenica 28 dicembre

I mercati settimanali previsti a Bordighera nelle giornate di giovedì 25 dicembre 2025 e di giovedì 1° gennaio 2026 sono stati accorpati nell’unica data di domenica 28 dicembre 2025, con orario di esercizio dell’attività prolungato sino alle ore 17.00 e successivo svolgimento delle operazioni di smontaggio dei banchi e pulizia dell’area dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

L’Ufficio Commercio aveva provveduto a fine novembre a richiedere alle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale di esprimere una preferenza in merito a due opzioni.

Tali associazioni, a seguito di consultazione con gli operatori mercatali, hanno espresso la preferenza per l’accorpamento del 28 dicembre, che è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 12 dicembre 2025.