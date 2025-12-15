Camporosso si veste di country: venerdì prossimo musica, solidarietà e amore per gli animali alla Country Night

Il Centro Polivalente Giovanni Falcone diventerà, venerdì prossimo, un piccolo angolo d’America per ospitare la Country Night, un evento gratuito e aperto a tutti dedicato alla musica, alla beneficenza e alla tutela degli animali. La serata, con inizio alle 20, è organizzata da Elisa De Angeli, toelettatrice professionista, imprenditrice e fondatrice di LovEly Pet Boutique, con il patrocinio del Comune di Camporosso e la collaborazione di numerose associazioni animaliste del territorio.

Il programma promette una serata ricca di emozioni e divertimento: dall’anteprima ufficiale del brano “My Ranch My Rules” di Elisa De Angeli alla proiezione esclusiva del videoclip, passando per uno show country con balli e musica a cura di Country Style & Smile. Non mancherà un buffet gratuito per tutti i partecipanti. Grande spazio sarà dedicato alla solidarietà, con banchetti solidali e idee regalo il cui ricavato andrà a sostegno degli animali in difficoltà. Saranno presenti realtà come ENPA, LIPU, Guardie Zoofile, Gruppo Gattare Vallecrosia, Randagi Fortunati, e molte altre associazioni impegnate nella sensibilizzazione su adozione, rispetto e tutela degli animali.

"Questa serata nasce dal cuore – spiega Elisa De Angeli – ed è il mio modo di dire grazie a chi ogni giorno sceglie di amare e proteggere chi non ha voce. Sarà un evento pieno di musica, sorrisi e vera solidarietà". Un appuntamento imperdibile per chi ama lo spirito country e vuole vivere una serata di festa all’insegna dell’impegno e delle emozioni.