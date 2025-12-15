Ventimiglia: tutto pronto per 40esima edizione della Strena de Deinà

Domani, martedì 16 dicembre, alle ore 17, nel Salone Consiliare del Comune di Ventimiglia, avrà luogo la tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri tra le Associazioni cittadine, con la consegna al Sindaco della Città di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, della 40esima giaretta istoriata con il tassello di un antico mestiere.

La manifestazione, che ebbe in Luigino Maccario il principale artefice, iniziata nel 1985, con la consegna della prima giaretta al sindaco di allora, Mario Blanco, è giunta quest'anno al prestigioso traguardo della quarantesima edizione. A ricordarne i momenti salienti, dopo i saluti di S.E. il Vescovo, del Sindaco, e dell'Assessore alle Manifestazioni e alla Cultura, e dopo un intenso momento dedicato alla poesia dialettale a cura di Adina Gilardi, sarà Rita Zanolla, già Console Rappresentante della Cumpagnia d'i Ventemigliusi dal 1998 al 2011.

Il momento saliente della manifestazione sarà quello della lettura dell'antico mestiere scelto per quest'anno, quello del ceramista, da parte del Cancelliere della Cumpagnia d'i Ventemigliusi Dario Canavese. Preceduto da un’introduzione d'eccezione sulle ceramiche di Albintimilium da parte della Dottoressa Daniela Gandolfi, dirigente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e Conservatrice del MAR.

Sarà quindi la ceramista Clara Perotti, protagonista indiscussa di questa manifestazione, che ha realizzato tutte le 40 giarette consegnate ai Sindaci che si sono succeduti ad amministrare Ventimiglia nell'ultimo quarantennio, a parlare della sua arte.

Il Segretario storico, e già Console Rappresentante della Cumpagnia d'i Ventemigliusi Enrico Malan, consegnerà a S.E. il Vescovo e al Sindaco gli auguri personalizzati che realizza da oltre quarant'anni.

A conclusione dell’evento, accompagnata dalla tradizionale formula in dialetto ventemigliusu, avverrà la consegna al Sindaco, da parte del Console Rappresentante della Cumpagnia d'i Ventemigliusi, a nome di tutte le associazioni cittadine, della 40esima giaretta istoriata, contenente sciacümi e secümi, frutta secca ed essiccata, e guarnita con fronde di alloro, simbolo e segno di speranza e auspicio di ritrovata prosperità per il nuovo anno che verrà.