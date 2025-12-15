Sanremo, i Donatori di Teatro tornano in scena alla Chiesa Anglicana con “Assolto o colpevole”

Il gruppo Donatori di Teatro (DdT), dopo il debutto alla Federazione Operaia Sanremese e la replica al Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare, ritorna in scena domenica 20 dicembre p.v. alla Chiesa Anglicana con “Assolto o colpevole”, un progetto firmato da Enrico Cenderelli, regista ed autore dei testi con Ersilia Ferrante e Marinella Lanteri. Previste tre programmazioni alle 17, 18 e 21. La formula dello spettacolo è decisamente originale e punta a rendere ogni replica un’esperienza unica.

Gli spettatori, da un minimo di 12 a un massimo di 24, assisteranno alle performance di 12 attori, incontrandoli uno alla volta, in un percorso individuale che ribalta la tradizionale relazione tra pubblico e interpreti. “Di fatto un attore per ogni spettatore a rotazione”, sottolinea Cenderelli.

Al centro, storie di vita che talvolta sfiorano o attraversano il confine del crimine. Si tratta, spiega il regista, di vicende che chiedono allo spettatore di diventare più che semplice testimone: è giudice, giurìa, coscienza che ascolta, interpreta e decide. È colpevole? È innocente?». Accanto agli attori, saranno presenti anche un giudice, che prenderà solo atto delle decisioni del pubblico, due agenti e due musicisti. Per sostenere la particolare struttura dello spettacolo, Cenderelli ha coinvolto una ventina di attori, così da poter garantire sostituzioni anche nel corso della stessa giornata. "È uno spettacolo intimo e provocatorio, aggiunge, dove l’arte teatrale incontra l’introspezione e il dubbio morale. Ogni replica è unica come lo sguardo di chi osserva".

La prenotazione è obbligatoria, ai numeri 333 6155989 (Paola) e 342 7228315 . L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza a Medici Senza Frontiere. Un incontro tra teatro, solidarietà e riflessione morale che promette di lasciare un segno profondo in chi vi partecipa.

Attori e personaggi:

Manuela Zulberti, Soprano

Mapi Rebaudo, Urlatrice

Monica Giannini, Sartina

Laura Enas, Spacciatrice Nduja

Claudio Vecchio, Armaiolo

Jan Evangelista, Dinamitardo

Silvia Nappini, Tabaccaia

Gioacchino Logico, Comissario Lo Russo

Ersilia Ferrante, Ladra

Sergio Castellino, Guaritore cieco

Moreno Campodoni, Avvocato

Marinella Lanteri, Prostituta

Alessandra Sasso, Pastaia

Alessandro Rugolo, Killer

Valentina Bruno, Psicologa

Licia Albini, Tabaccaia

Eliana Menato, Suora

Bianca Ragusa, Infermiera

Paolo Germano, Calciatore

Guardie:

Gottardo Baffi e Simonetta Revelli.



