Uno speciale weekend tra orgoglio, prevenzione, teatro, musica e tradizioni: il Ponente si accende di eventi

Ci siamo lasciati alle spalle il ponte pasquale e l’aria, sempre più tiepida e luminosa, invita a uscire di casa, a camminare lungo i lungomare, a riscoprire piazze e borghi. È un fine settimana che profuma di primavera e che porta con sé un calendario fitto, variegato, capace di raccontare il Ponente ligure nelle sue tante anime: quella dei diritti, della salute, della solidarietà, delle tradizioni e persino del mistero. Sanremo, Bordighera, Ventimiglia e Dolceacqua si preparano a due giorni vivissimi, con appuntamenti che si intrecciano e si completano, offrendo a residenti e visitatori un mosaico di esperienze.

Il sabato si apre proprio a Sanremo, dove la città sarà attraversata da uno dei momenti più attesi: il Sanremo Pride 2026, che nel pomeriggio porterà in strada colori, musica, rivendicazioni e una grande festa collettiva sotto il titolo “Fiori d’arancio per tutt*!”. Madrina dell’edizione sarà Zia Priscilla, mentre il corteo partirà alle 15 dal villaggio di piazza Colombo con un percorso ad anello animato da numerosi carri. Al ritorno in piazza, la musica sarà protagonista con le esibizioni di ALO, talento queer locale già protagonista a X-Factor, e Arsen, straordinario cantante ucraino semifinalista di The Voice Ukraine, oggi residente nel nostro territorio. Dalle ore 19.00 la festa continuerà con due appuntamenti imperdibili: aperitivo e DJ set da Robespierre (con Drop Out) e una lunga notte di musica al Pinha Social Club nel centro storico.

Sempre nella città dei fiori, la mattinata sarà dedicata alla prevenzione con Il Piazzale della Prevenzione, tra il convegno scientifico al Centro Congressi Ariston e l’area pubblica allestita in piazza Borea d’Olmo, dove associazioni del Terzo Settore e ASL1 dialogheranno con i cittadini sull’importanza della salute e degli screening. A chiudere la giornata, in piazza, si terranno un cooking show con la food blogger Raffaella Fenoglio e uno spettacolo musicale con la Cassini’s Band e gli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo matuziano (il programma a questo link)

A Bordighera, invece, il weekend è all’insegna della solidarietà con il Lions Day 2026, che per due giorni animerà Palazzo del Parco, giardini, lungomare e Park Hotel con 25 stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International: screening sanitari gratuiti, attività informative, iniziative ambientali e giovanili, visite guidate e appuntamenti diffusi. Nel pomeriggio di sabato, spazio anche alla “Passeggiata a 6 Zampe”, un percorso condiviso per conoscere da vicino il lavoro dei cani d’assistenza, con una dimostrazione a cura de Il Collare d’Oro (più info a questo link).

La domenica porta con sé una delle tradizioni più amate di Ventimiglia: la Fiera di San Giuseppe, che, a partire dalle 9.30, riempirà la Città Alta con mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato, stand di associazioni e produttori, fumetti, gonfiabili, animazioni, fattoria didattica e spazi dedicati ai più piccoli (più info a questo link). E quando cala la sera, il Ponente si fa misterioso: a Dolceacqua torna il Ghost Tour, un viaggio notturno tra miti pagani, processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi, guidato dagli storyteller Giovanni e Brigida, con partenza dal Ponte Vecchio.



Gli altri appuntamenti del weekend

Teatro

Il fine settimana teatrale si apre con un protagonista assoluto: Tullio Solenghi, che riporta al Teatro Cavour di Imperia Colpi di timone, la commedia in due atti di Enzo La Rosa da lui stesso adattata con la consueta eleganza scenica. Un doppio appuntamento che attraversa il weekend, sabato alle 21 e domenica alle 16.30, e che conferma la centralità della scena imperiese.

Nel 1940 il Capitano Bevilacqua, armatore genovese, scapolo e onesto galantuomo a capo di una piccola flotta di mercantili, in seguito a un incidente al timone durante una gita in mare, scopre, per errore, di avere pochi mesi di vita. Convinto dell’imminente fine, decide di dire finalmente tutto ciò che pensa, smascherando truffe e ipocrisie, a partire dai dirigenti della Provveditoria Ligure, di cui è sindaco. In un susseguirsi di equivoci esilaranti, il Capitano dovrà fare i conti con i dissapori che ha fomentato.



Sempre nel capoluogo, il Teatro dell’Ortica di Genova propone due lavori intensi e complementari, Dentro di me non abita nessuno - Ugo e Franca preparano meticolosamente la casa per uscire, salvo poi accorgersi di aver smarrito il ricordo della propria identità e della vita trascorsa insieme. Reclusi in un appartamento che riflette il loro vuoto interiore, i due coniugi cercano disperatamente nella memoria un legame che possa salvarli dall'oblio - e Se mi odi è perché esisto - Anni dopo le loro crisi identitarie, Ugo e Franca tornano ad agitarsi tra le mura di una casa-prigione perennemente in ristrutturazione, metafora di un rapporto logorato da etichette e convenzioni. Chiamati a confrontarsi con nuovi nodi esistenziali i due coniugi si interrogano sulla reale profondità della loro conoscenza reciproca - interpretati da Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini. Due spettacoli che scavano nelle fragilità dell’animo umano, in scena sabato alle 21.15 e domenica alle 17.15 al Teatro dell’Attrito.

Il viaggio teatrale del sabato prosegue al Teatro Comunale di Ventimiglia, dove va in scena Io sono quello che sento – Le parole di Giorgio Gaber, un reading che intreccia voce, musica e immagini originali concesse dalla Fondazione Gaber. Claudio Vecchio e il chitarrista Giovanni Peirone accompagnano il pubblico in un percorso dentro il pensiero del Signor G. L’ingresso è libero.

La domenica si chiude con un’altra proposta imperiese: Sunday, spettacolo della rassegna Fabulae, interpretato da Greta Violetta e diretto da Chiara Doniacovo, in scena alle 21.15 al Teatro Lo Spazio Vuoto.

Lo spettacolo indaga il vuoto esistenziale delle domeniche contemporanee attraverso Alice, che approda al giorno di riposo come una naufraga dopo una settimana logorante. Trovandosi inaspettatamente sola, la protagonista deve decidere se dedicarsi alle proprie passioni, curare le ferite accumulate o semplicemente riposare per affrontare il trambusto imminente. Tra l'ambizione di eccellere e il timore di restare indietro, la giornata diventa un dilemma su come gestire il tempo sospeso.

Musica

La domenica musicale di Sanremo si apre con il trio Synea, che a Palazzo Roverizio porta Echi di terre lontane, un intreccio di sonorità balcaniche e spagnole capace di evocare paesaggi e culture diverse. L’appuntamento è alle 17. Un’ora più tardi, al Teatro dell’Opera del Casinò, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo propone La fantasia e il canto: pagine sinfoniche del ’900, con Gianluca Littera all’armonica a bocca e un programma che spazia da Spivakovsky a Moody fino a Nino Rota.

Il pomeriggio musicale prosegue a Imperia con Melodie Eterne, nuovo appuntamento della rassegna Note svelate, un viaggio negli evergreen della musica classica in programma alle 17.30 nella Sala Concerti Ferriere. A Vallecrosia, la Primavera in Musica celebra la sua 20ª edizione con il concerto del Duo Orengo–Costa, flauto e pianoforte, che propone pagine del repertorio classico e romantico. L’appuntamento è alle 17 nella Sala Natta. Il sabato pomeriggio si colora invece di tradizioni popolari con la 9ª edizione del World Folklore Festival: alle 15 la sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie di Diano Marina, seguita alle 16 dalle esibizioni al Molo delle Tartarughe, in un’esplosione di costumi, danze e culture provenienti da ogni parte del mondo. La giornata si chiude con un momento di divulgazione musicale: per I concerti di Villa Zirio, il flautista Adriano Meggetto racconta La storia del flauto in una conferenza-concerto che unisce racconto, tecnica e ascolto. Appuntamento sabato alle 21, ingresso libero.

Libri

Il fine settimana letterario si apre a San Lorenzo al Mare, dove la rassegna Librarsi ospita il poeta Demo Martelli in un incontro moderato dalla prof.ssa Licia Procopio, con letture affidate al Teatro dell’Albero. L’appuntamento è sabato alle 17 nella Sala Beckett. Sempre sabato, ma a Cervo, Cervo in blu d’inchiostro propone un viaggio negli anni Trenta tra letteratura, moda e musica con Donne americane di Henry Furst, raccontato da Emanuela Rotta Gentile insieme alla maison Daphné e al pianista Cristiano Campucci. L’Oratorio di Santa Caterina apre le porte alle 17.

Nell’entroterra, a San Biagio della Cima, prosegue il ciclo Storie dell’Italia interna con la presentazione di Pini, la nuova raccolta poetica di Valentina Guglielmi, giovane voce di Soldano che intreccia memoria, terra e lavoro agricolo. L’incontro è previsto sabato alle 17 nei locali di U Bastu. La domenica si chiude con un’altra voce femminile: Paola Barbato, ospite del Festival delle Ragazze a Ospedaletti, presenta il suo romanzo Cuore capovolto nella Sala La Piccola alle 17.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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