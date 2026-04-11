Vallebona si prepara ad accogliere l'EuroApe 2026, il sindaco Lantero: "Occasione importante per valorizzare il nostro borgo"

Raduno di api tra musica, degustazioni, iniziative ed esperienze tra le vie del borgo. Vallebona si prepara a ospitare, il 18 e 19 aprile, EuroApe 2026, il raduno internazionale dedicato alla celebre tre ruote Piaggio, nell’anno in cui l’Ape celebra i suoi 80 anni e l’Ape Club d’Italia i suoi 20 anni.

Per due giorni il paese diventerà il punto di incontro di apisti ed appassionati provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei, trasformandosi in un palcoscenico diffuso tra le vie del centro storico. "Per Vallebona è un onore ospitare un evento di respiro internazionale come EuroApe" – dichiara il sindaco di Vallebona Alessandro Lantero – "È un’occasione importante per valorizzare il nostro borgo, le sue tradizioni e la sua capacità di accoglienza, coinvolgendo direttamente la comunità e offrendo ai visitatori un’esperienza autentica".

Un weekend di festa che prevede momenti istituzionali e attività aperte al pubblico. Sabato 18 aprile Vallebona si animerà con degustazioni, musica, visite guidate e iniziative dedicate ai prodotti della Riviera dei Fiori, come le bugie, l'acqua di fior d’arancio, l'oliva Taggiasca e vini Doc della provincia. "Le attività si svolgeranno tra piazze e vicoli, coinvolgendo direttamente il territorio e offrendo a residenti e visitatori l’occasione di vivere da vicino lo spirito dell’evento" - fanno sapere gli organizzatori - "Fra i momenti clou dell’evento vi saranno l’inaugurazione della mostra '20 anni di Ape Club d’Italia', ospitata dall’Area Arte, lo spazio espositivo del Palazzo Comunale, e l’Ape-ritivo che dalle 18.30 in poi abbinerà prodotti tipici del territorio con la musica della banda. L’evento sarà aperto gratuitamente al pubblico. Per facilitare l’accesso nella giornata di sabato saranno attive dalle 10 alle 22 navette gratuite da Bordighera, con partenza e rientro al piazzale della Stazione e con arrivo a Vallebona proprio al centro dell’Ape Village".

Domenica 19 aprile sarà, invece, il momento della ApeParade, la sfilata che porterà decine di Ape lungo le strade panoramiche della Riviera. Il corteo partirà da Vallebona alle 10 per dirigersi verso Seborga, dove gli equipaggi saranno accolti dal sindaco Pasquale Ragni e da S.A.S. principessa Nina Menegatto, in un momento istituzionale e simbolico di grande suggestione. La parata si concluderà a Seborga, mentre gli apisti proseguiranno poi verso Camporosso per il pranzo finale. "EuroApe rappresenta il momento in cui la nostra comunità si incontra e si riconosce" – afferma Jean Claude Aiazzi, presidente dell’Ape Club d’Italia – "Vallebona è il luogo ideale per celebrare gli 80 anni dell’Ape: un territorio che ne rispecchia l’identità, fatto di relazioni, lavoro e vita quotidiana. Invitiamo chiunque possieda un’Ape a venire a Vallebona sabato e di unirsi a noi nella ApeParade di domenica: sarà un momento speciale da vivere insieme, sulla stessa strada".

Per raggiungere il paese si potrà utilizzare una navetta, sabato dalle 10 alle 22, che partirà da piazza della Stazione di Bordighera e farà fermate al Garden, a Borghetto San Nicolò e a Vallebona. "L’invito è aperto a tutti: cittadini, curiosi, famiglie, appassionati e apisti del territorio" - sottolineano gli organizzatori - "Partecipare con la propria Ape significa entrare a far parte dell’evento, usufruire del parcheggio dedicato e ricevere un gadget, oltre ad avere la possibilità di unirsi alla parata di domenica".