Il Lions Club Sanremo Host rinnova le cariche: un nuovo anno sociale all’insegna del servizio e della continuità

Durante una cena conviviale svoltasi la scorsa sera, il Lions Club Sanremo Host ha proceduto al rinnovo delle cariche per l'anno sociale 2026/2027. Un momento di festa e impegno che segna l'inizio di un nuovo capitolo per il sodalizio lionistico sanremese, da sempre attivo sul territorio in difesa della vista, dell'ambiente e del sociale.

A guidare il Club per il prossimo biennio sarà Emanuele Frattarola nelle vesti di Presidente (GAT). Lo affiancheranno il 1° Vice Presidente (GLT) Danilo Moraglia e il 2° Vice Presidente Ivo Ghiglione, con Giorgio Cravaschino in qualità di Past Presidente.

Completano l'organigramma:

Segretario: Paolo Toti

Tesoriere: Giorgio Guillard

Presidente Comitato Marketing, Informatica e Comunicazione: Roberto Pecchinino

Presidente Comitato Service: Domenico Frattarola

Coordinatore LCIF: Loredana Maletta

Censore: Oriana Ragazzo

Consiglieri: Maurizio Cravaschino, Patrizia Migliorini, Ivo Ghiglione, Claudio Battaglia

Presidente Comitato Soci (GMT): Vincenzo Benza

Comitato Soci: Franco Surace, Guido De Angeli

Cerimoniere e Leo Advisor: Milena Balestra

Revisori dei Conti: Giorgio Paganini e Fabrizio Ragazzi

"Le migliori congratulazioni al futuro Presidente Emanuele Frattarola e a tutti i nuovi eletti", si legge in una nota del Club. Un impegno che ribadisce l'importanza vitale del lavoro dei Lions sul territorio: attraverso service concreti, progetti innovativi e una rete solida di volontariato, i Lions continuano a essere un baluardo di solidarietà e sviluppo per la comunità sanremese e oltre.