Al Tennis Sanremo successo per il torneo di Burraco del Lions Club Sanremo Matutia: solidarietà e partecipazione per la Fondazione LCIF

Il 18 aprile 2026, al Circolo Tennis Sanremo si è svolto un partecipato torneo di Burraco sponsorizzato dal Lions Club Sanremo Matutia, i cui proventi sono stati interamente destinati alla Fondazione LCIF.

All’apertura dei locali, i soci del club hanno accolto il governatore del Distretto 108 Ia3, Maurino Imbrenda, giunto da Asti per portare un saluto ai partecipanti. L’evento è stato diretto dall’arbitro federale Marco Capurro.

Nel suo intervento, Imbrenda ha ricordato l’opera infaticabile della Fondazione Lions Clubs International, nata il 13 giugno 1988, vero braccio operativo del Lions Internazionale. La Fondazione sostiene progetti umanitari in tutto il mondo, tra cui la lotta al cancro infantile, attraverso contributi per attrezzature mediche, infrastrutture e supporto operativo, con l’obiettivo di portare conforto, aiuto e speranza ai bambini malati e alle loro famiglie.

Si è registrata una buona affluenza di giocatori, e un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente del circolo, Massimo Gangale, che ha offerto ospitalità ai 40 partecipanti, sempre molto presenti alle iniziative del club Matutia, da sempre pronto a mettersi in gioco quando c’è bisogno.

Al termine delle quattro partite, disputate con grande entusiasmo, si è svolta la premiazione. La presidente di Circoscrizione Marina Rulfi ha sostituito il governatore nella consegna dei premi, molto apprezzati e simbolo della generosità dei soci matutiani.

Un doveroso ringraziamento è stato rivolto agli sponsor: Ditta Costa Ligure, Arredamenti Fogliarini, Ditta Ostanel, Carla Vacchino, Farmacia Salus e Hotel Principe.



La classifica finale:

1° Tiberti Mario – Rossi Gabriele

2° Cantarelli Gianfranco – Pisi Luciana

3° Ditillio Lucia – Capurro Marco

4° Landolina Renata – Teresita Siri

5° Gizzi M. Luisa – Rulfi Marina

Sulla terrazza del Tennis Sanremo è stato allestito un ricco rinfresco e, brindando alla solidarietà del mondo Lions, tutti si sono dati appuntamento in autunno.

Sanremo, 19 aprile 2026 – Lions Club Sanremo Matutia