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Attualità | 21 aprile 2026, 09:10

Ventimiglia, al via il secondo ciclo di ginnastica dolce gratuita con Auser

Incontri al Red Pepper di Vallecrosia per favorire l’invecchiamento attivo nell’ambito del Patto Anziani

Prende il via da oggi il secondo ciclo di incontri di ginnastica dolce gratuiti organizzati da Auser APS Ventimiglia, nell’ambito delle iniziative del Patto Anziani promosse con Regione Liguria.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Red Pepper, generalmente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 10.30 alle 11.30, sotto la guida dell’istruttrice Verena.

Il calendario prevede per il mese di aprile gli incontri nelle giornate del 21, 23, 28 e 30 aprile, mentre per maggio sono fissati il 5, 7 e 12 maggio.

Redazione

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