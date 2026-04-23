Il ristorante La Canonica riapre il suo dehor nel cuore di Sanremo: la nuova gestione conquista anche i sanremesi

Con l’arrivo della bella stagione, nel cuore del centro storico di Sanremo, torna a vivere uno degli spazi più suggestivi della città: il dehor del ristorante La Canonica, in piazza Eroi Sanremesi, proprio sotto la Cattedrale di San Siro.

Oggi La Canonica è diversa.

Dopo il cambio di gestione avvenuto a febbraio 2026, il ristorante ha intrapreso un percorso completamente nuovo, con un’attenzione rinnovata alla cucina, al servizio e – soprattutto – a un pubblico che non è più solo turistico, ma sempre più sanremese.

Un nuovo inizio che ha cambiato la percezione del locale

Per anni percepito come un ristorante prevalentemente turistico, oggi La Canonica si pone un nuovo obiettivo: diventare un punto di riferimento per chi a Sanremo vive tutto l’anno.

Un cambiamento concreto, costruito su una cucina curata e riconoscibile, una grande attenzione alla qualità delle materie prime e un servizio informale, ma attento.

Un’evoluzione che sta già emergendo anche nelle recensioni più recenti ricevute: dando uno sguardo alle ultime opinioni e fotografie pubblicate su Tripadvisor e Google è ben comprensibile il percorso intrapreso dalla nuova gestione.

Non solo cena: il dehor da vivere anche a pranzo

Con le temperature più miti di fine aprile, il dehor diventa il vero protagonista, sia durante il giorno che alla sera.

Nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò, La Canonica offre uno spazio raccolto e autentico, ideale sia per una pausa pranzo di qualità che per un pranzo rilassato nel weekend, senza dimenticare la possibilità di cenare in uno degli angoli più suggestivi del centro storico.

Un luogo dove fermarsi con calma, in ogni momento della giornata.

Una cucina pensata per la stagione

Il nuovo corso della cucina punta su equilibrio e qualità, con piatti che valorizzano il pesce e la tradizione in chiave contemporanea.

Tra le proposte:

il tataki di tonno , leggero e attuale

, leggero e attuale il gran crudo “Mare Nostrum” , selezione di pescato fresco

, selezione di pescato fresco la grigliata di pesce La Canonica, ideale per la condivisione tra i commensali

Accanto al pesce, trova spazio la pasta fresca fatta in casa, come i ravioli di borragine, simbolo della tradizione ligure, i ravioli di pesce o le tagliatelle con olive al ragù di coniglio.

Una carta vini costruita per accompagnare

Grande attenzione è dedicata anche alla cantina, con una selezione studiata per accompagnare ogni momento, dal pranzo alla cena.

Tra le particolarità, la possibilità di scegliere vini serviti al calice anche da bottiglie Magnum, formato ideale per garantire qualità e conservazione, unico ristorante in Liguria.

Un invito ai sanremesi (e non solo)

La Canonica oggi punta a diventare un riferimento non solo per i tanti turisti, ma anche per i sanremesi, sia per il pranzo che per la cena: e la primavera è il momento giusto per scoprirla!

Informazioni e prenotazioni

Centro storico di Sanremo – Piazza Eroi Sanremesi

Telefono: +39.0184.610713

+39.0184.610713 WhatsApp: è possibile prenotare comodamente anche tramite messaggio

è possibile prenotare comodamente anche tramite messaggio Sito web e menù: www.lacanonicasanremo.it

Instagram: https://www.instagram.com/lacanonicasanremo/

Facebook: https://www.facebook.com/lacanonicasanremo/

Consigliata la prenotazione, soprattutto nel weekend.