SìAmo Camporosso: "Manutenzioni incomplete tra ciclabile e spiaggia, la stagione estiva è alle porte ma il territorio non è pronto" (Foto)

"Manutenzioni incomplete tra ciclabile e spiaggia. La stagione estiva è alle porte ma il territorio non è pronto" - dice il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso”, composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, segnalando le criticità ancora presenti in diverse aree del territorio comunale, dove alcuni interventi di pulizia e manutenzione risulterebbero essere stati avviati ma non ancora completati.

Particolari problematiche vengono evidenziate lungo la pista ciclabile e nelle aree adiacenti. "Sono stati effettuati interventi di sfalcio e pulizia senza però completare la rimozione del materiale vegetale e dei residui lasciati lungo il percorso" – dichiarano Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina – "Negli ultimi anni manutenzione e pulizia sono state spesso insufficienti e almeno quei pochi lavori che vengono iniziati dovrebbero essere terminati rapidamente e in modo decoroso".

"La situazione desta preoccupazione soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica, considerando che la ciclabile rappresenta una delle zone più frequentate del territorio, utilizzata ogni giorno da residenti, famiglie, sportivi e numerosi turisti" - sottolinea la minoranza - "Criticità analoghe vengono segnalate anche sulla spiaggia di Camporosso Mare, dove a poche settimane dall’inizio della stagione estiva risultano ancora presenti legname, detriti e materiale accumulato dalle mareggiate e dal maltempo".

"Ad oggi non si vedono ancora interventi concreti e strutturati di preparazione della spiaggia mentre manca anche quella manutenzione generale che avevamo già segnalato durante l’ultimo Consiglio comunale" - proseguono Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina – "Tra i problemi evidenziati figurano la pulizia della spiaggia, il decoro delle aree pubbliche, la sistemazione degli accessi e la manutenzione generale delle zone maggiormente frequentate durante il periodo estivo".