Piana e Scajola al 77° Raduno della Cuneense: “Onorare la memoria, custodire i valori degli Alpini”

Gli assessori regionali Alessandro Piana e Marco Scajola hanno presenziato oggi a Nava al 77° Raduno Nazionale al Sacrario della Divisione Alpina Cuneense, prendendo parte alle celebrazioni insieme alle autorità civili, militari e ai rappresentanti delle associazioni d’arma.

La manifestazione, che ogni anno richiama numerosi alpini e cittadini, rappresenta un importante momento di commemorazione e di ricordo dei Caduti della Divisione Cuneense e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per il Paese, custodendo valori di solidarietà, impegno e attaccamento alla comunità che ancora oggi caratterizzano il Corpo degli Alpini.



"Le nostre comunità montane - dice l'assessore all'Entroterra e alla Montagna Alessandro Piana - rappresentano un patrimonio prezioso, fatto di tradizioni, lavoro, solidarietà e di un profondo legame con il territorio. Iniziative come questa sono fondamentali per far conoscere la storia del territorio e i suoi protagonisti, per sostenere l’economia e il turismo e rafforzare il senso di appartenenza delle nostre comunità. La montagna è una risorsa strategica per il futuro della Liguria: Regione continuerà a sostenere chi ogni giorno vive, lavora e custodisce questi territori, creando opportunità e memoria storica anche per le nuove generazioni".



“Partecipare a questa importante adunata significa rendere omaggio a una storia fatta di coraggio, sacrificio e amore per la patria – dichiara l’assessore regionale all'Urbanistica e al Paesaggio Marco Scajola –. Gli Alpini rappresentano un patrimonio umano e valoriale straordinario, capace di essere punto di riferimento non solo nei momenti della memoria, ma anche nelle tante attività di volontariato e sostegno alle comunità. Conservare il ricordo di chi ha servito il Paese e trasmettere questi valori alle nuove generazioni è un dovere che le istituzioni devono continuare a portare avanti. Un sentito ringraziamento va al presidente Giovanni Badano e a tutti gli Alpini che, con il loro impegno quotidiano, mantengono vivo questo straordinario patrimonio di storia, identità e solidarietà”.

