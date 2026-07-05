Il partito di Vannacci si espande: a Bordighera e a Camporosso nascono i comitati costituenti di Futuro Nazionale

A Bordighera e Camporosso nascono i comitati costituenti di Futuro Nazionale. Si amplia così la presenza territoriale del partito di Vannacci nel Ponente ligure.

Il referente del nuovo comitato di Bordighera sarà Manuel Di Daniel mentre del comitato di Camporosso sarà Gianmario Scarfò. "Due realtà che opereranno in stretta sinergia e come naturale costola organizzativa del comitato già attivo a Ventimiglia, il cui referente è Gianluca Baxa, sotto la collaborazione e guida delle strutture regionali del movimento dirette da Marco Lupi e Daniele Ventimiglia che garantiranno supporto, formazione, indirizzo politico e organizzativo, assicurando omogeneità di impostazione e coerenza con le linee programmatiche del movimento" - fanno sapere da Futuro Nazionale - "La nascita dei due comitati rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento territoriale avviato nel Ponente, grazie a un modello organizzativo che unisce coordinamento locale, visione regionale e metodo condiviso".

I promotori evidenziano che questa espansione "rafforza il presidio territoriale costruito a Ventimiglia, che ora si estende a Bordighera e Camporosso attraverso una rete coordinata a livello regionale. L’obiettivo è creare un sistema di lavoro capace di valorizzare le specificità dei singoli comuni, mantenendo al contempo una visione unitaria del Ponente ligure".

I comitati costituenti di Bordighera e Camporosso, coordinati con quello di Ventimiglia, si propongono, dunque, di "avviare tavoli tematici congiunti su sicurezza, mobilità, turismo e decoro urbano; iniziative comuni su politiche sociali, servizi alla persona e sostegno alle famiglie; momenti di ascolto rivolti a imprese, commercianti e operatori turistici; attività culturali e civiche per valorizzare identità, storia e patrimonio locale. La collaborazione con le strutture regionali permetterà di condividere competenze, strumenti e progettualità creando un modello di lavoro territoriale solido e replicabile".