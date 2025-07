'Ventimiglia vista dai suoi artisti', riproduzioni di opere pittoriche in esposizione a Sant'Agostino (Foto e video)

Riproduzioni di opere pittoriche di diversi artisti che ritraggono Ventimiglia si potranno ammirare nel chiostro di Sant'Agostino fino al 27 luglio. Questa mattina si è svolto il vernissage inaugurale con taglio del nastro dell'esposizione 'Ventimiglia vista dai suoi artisti' alla presenza di autorità civili e associazioni del territorio, come Croce Verde Intemelia e Comitato Pro Centro Storico.

Un'occasione, dunque, per poter scoprire Ventimiglia attraverso gli occhi dei suoi artisti: Ottavio Allavena, Giuliano Arras, Teresita Canavese, Gaspare Caramello, Alfonso Carrer, Anna Maria Crespi, Giuseppe Pino Facciolo, Salvatore Goffredo, Enzo Iorio, Ercole Lorenzi, Claudio Marciano, Romano Pini e Osvaldo Viale. "E' un'occasione per conoscere gli artisti del territorio ma anche per capire e scoprire un po' i borghi di Ventimiglia e le tecniche pittoriche" - commenta l'assessore Serena Calcopietro presente insieme al consigliere comunale Enzo Di Marco - "E' anche una bellissima occasione per vivere il nostro chiostro di Sant'Agostino ma soprattutto riuscire a fare sempre più cultura".

L'iniziativa, nata da un'idea di Graziella Colombini, è proposta dalla Cumpagnia d'i Ventemigliusi e realizzata da La Voce Intemelia ed Alzani Editore con il patrocinio del comune di Ventimiglia. "Tredici artisti raccontano come vedono, sognano, immaginano e soprattutto amano questa bella e particolare città e il suo territorio. In ogni opera c'è l'anima del popolo di Ventimiglia, ognuno di loro mi ha sempre emozionato perché ha messo dentro ciò che sentiva e vedeva con i propri occhi, sono perciò felice di essere qui oggi. Con gli occhi degli artisti avremo maggiori occasioni di vedere la nostra città nella maniera giusta. Ringrazio tutti gli artisti che hanno risposto e partecipato con così tanto entusiasmo" - dice Graziella Colombini - "Ringraziamo l'assessore Serena Calcopietro che ci onora sempre con la sua presenza. Ci ha sostenuto subito dal primo accenno di questa mostra. E' stata subito entusiasta e ha voluto inserire questa mostra nel calendario delle manifestazioni estive proposte dal Comune".