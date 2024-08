Ventimiglia, Bonadonna resta in consiglio comunale: modificate le commissioni consiliari permanenti (Foto)

Franca Bonadonna resta un consigliere comunale ma rappresenterà il gruppo misto. Cambiano, così, i componenti delle commissioni consiliari permanenti.

Le modifiche, che sono state considerate necessarie in seguito alle dimissioni di Bonadonna da Forza Italia, sono state approvate nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia.

In tutte le commissioni il consigliere Bonadonna entra a far parte come gruppo misto mentre il consigliere Franco Ventrella sostituirà Bonadonna nella quarta commissione consiliare.

"Comunico la mia decisione di rimanere come consigliere comunale" - dice il consigliere comunale Franca Bonadonna - "Continuerò a lavorare con serietà ho sempre fatto. Confido in un dialogo con rispetto reciproco sempre per il bene dei cittadini".