Ventimiglia, asfalti e marciapiedi da rifare a San Secondo: scoppia la discussione in consiglio comunale (Foto)

Asfalti e marciapiedi da rifare in via San Secondo. Le problematiche che riguardano un quartiere della città di confine sbarcano in consiglio comunale. La minoranza, nel corso della seduta odierna, ha, infatti, presentato una mozione sulla strada statale a San Secondo che, dopo un'accesa discussione e alcuni emendamenti, è stata approvata all'unanimità.

“Abbiamo preparato questa mozione a seguito al nuovo contratto sulla viabilità“ - spiega il consigliere comunale Gaetano Scullino, primo firmatario della mozione - “Quest'anno c’è stato un importante incasso da parte dell’amministrazione che si aggira intorno a un milione di euro. Quel capitolo deve essere finalizzato esclusivamente alla messa in sicurezza della città, alle necessità della polizia locale e al discorso della viabilità. Visto che i soldi sono molti pensavamo che una delle vie che necessita un immediato intervento al manto stradale è via San Secondo perché è di fatto diventata una mini viabilità di cornice. E’ più facile percorrere quella strada per andare a prendere autostrada e per saltare il traffico cittadino. E’, perciò, la priorità. C’è da mettere in sicurezza anche i pedoni“.

“Le amministrazioni passate si sono disinteressate di San Secondo e le problematiche attuali sono frutto del passato” - replica l’assessore Domenico Calimera - “Le problematiche di quel quartiere sono antichissime. Mi confronto giornalmente con i cittadini e i residenti e le urgenze vengono da lontano. Noi siamo, comunque, favorevoli alle proposte illustrate dalla minoranza“.

"Il quartiere di San Secondo sta a cuore a tutti. L’urgenza è data dall’ultimazione dei parcheggi visto che diventerà una via di scorrimento molto frequentata. Avevo già presentato un'interrogazione a riguardo alla quale non ho ancora ricevuto una risposta“ - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - “Occorre la programmazione e progettazione che pare manchi in questa amministrazione. E’ una mozione costruttiva per la città”.

“Il primo marzo del 2024 abbiamo fatto un’interrogazione con gli stessi motivi oggetto di quella della Panetta ma siamo riusciti cinque mesi dopo ad avere una risposta“ - commenta il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - “Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario presentare una mozione“.

Nel corso della discussione viene approvato un emendamento alla mozione presentato dal consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi. “Ho presentato una modifica alla mozione della minoranza” - interviene il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi che ha presentato un emendamento alla mozione - “Sull’asfalto ho fiducia sull'assessore Calimera. Volevo però focalizzare l’attenzione sul marciapiede. Ho presentato un emendamento per farlo sapendo che in alcuni punti non è possibile farlo ma in altri punti sì. Chiedo la modifica al testo per la realizzazione di un marciapiede a sbalzo a San Secondo per mettere in sicurezza i pedoni oggi obbligati a camminare sulla strada”.

“Vedo che su San Secondo siamo tutti d’accordo. Prendo atto di quello che ha detto l’assessore sul fatto che sia all’ordine del giorno” - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - “Però c'è un emendamento firmato da Parodi e uno dalla maggioranza, come mai? Sono validi entrambi?”.

“Siamo d’accordo che vada asfaltata e che venga realizzato un marciapiede” - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - “Do la mia fiducia all'assessore Calimera che ha detto che gli interventi sono in itinere e che il primo intervento verrà realizzato a San Secondo. Vi inviterei a essere più costruttivi”.

Nel corso della discussione viene, inoltre, approvato un emendamento alla mozione presentato dal consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella. “Ci trova come maggioranza a emendarla” - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella che ha presentato un emendamento alla mozione - “Nel piano dei lavori è previsto il rifacimento degli asfalti, il ripristino dei marciapiedi ammalorati e opere di canalizzazione per la tenuta idraulica. Andiamo a integrare la mozione della minoranza. Noi andiamo a sostituirla con una cosa vera, una delibera di giunta del febbraio del 2024 nel quale si afferma che nel piano triennale dei lavori pubblici sono previsti gli interventi. E’ stato, inoltre, approvato il piano dei lavori di sicurezza del centro cittadino e frazionale. Integriamo che all’interno degli interventi inseriti nel computo metrico è altresì presente la realizzazione di canalizzazione. Andiamo, perciò, a integrare e completare la mozione di minoranza”.

Alla fine il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino presenta un emendamento anche su via Maule che viene votato all'unanimità. "Siamo favorevoli all'accoglimento di questo emendamento" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Non condivido perdere un'ora e mezza per una mozione. Non è vero che non abbiamo fatto niente in questo anno, ci vuole programmazione. Bisogna fare un bilancio e questa amministrazione ha stanziato un finanziamento per gli asfalti e ha presentato una domanda per un bando di finanziamento. Abbiamo introtaito un importo dagli autovelox che non è pari all'importo auspicato dal consigliere Scullino. C'è una legge che stabilisce la percentuale per il rifacimento degli asfalti. Questa amministrazione ha il merito di aver stanziato fondi per gli asfalti della città che ci siamo ritrovati in condizioni pietose. Adesso siamo pronti. Non voglio che i cittadini pensino che una strada venga rifatta in seguito alla presentazione di una mozione".