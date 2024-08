Ventimiglia, maggiore controllo sulle Rsa: passa all'unanimità la mozione di Scullino

Passa all'unanimità in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino sulle Rsa.

"La mozione invita il sindaco Flavio Di Muro, in qualità di presidente dell'ambito territoriale sociale 1 Liguria, a verificare e fare un controllo presso l'Asl1 Liguria l'esistenza, nel periodo compreso fra il primo gennaio 2023 e la data odierna, di esposti o segnalazioni riferite alla qualità dei servizi erogati nelle strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie presenti sul territorio di competenza e se sono state confrontate e affrontate" - illustra il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino nel corso della seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia.

"E' una mozione importante, scritta anche bene" - replica il vicesindaco Marco Agosta - "Bisogna poi capire bene quali sono i ruoli del sindaco a riguardo. La nostra Amministrazione punta all'inclusione. Ho contatto e mandato un'email per capire se effettivamente ci sono stati degli esposti da parte di persone o parenti di anziani presenti nelle strutture. Mi sono recato nella Rsa di San Secondo, abbiamo visto la struttura, secondo me un'eccellenza a Ventimiglia. Mi recherò alla Fondazione Chiappori e vigileremo perché è giusto vigilare. Non possiamo dimenticare queste persone. Come Comune ci attiveremo anche con percorsi di prevenzione per prevenire le pluripatologie. L'idea di coinvolgere la Croce Verde Intemelia no è una brutta idea. Ringrazio l'assessore Scullino per questa mozione".

"Sono favorevole a questa mozione perché è importante il controllo su questi servizi" - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Invito il vicesindaco ad andare alla Fondazione Chiappori perché è una visita dovuta. Invito ad aprire nuovamente un centro per l'Alzheimer".

"Per una società civile come la nostra ringrazio il consigliere comunale Scullino per questa mozione" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella.

"Invito l'Amministrazione a riaprire il centro Alzheimer e introdurre il 'badante di quartiere'" - afferma il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea.

"Una vigilanza necessaria non solo per i maltrattamenti" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Non sono sempre delle strutture tristi ma a volte sono strutture positive che fanno rinascere interessi negli ospiti. Sono strutture in cui si creano delle vere e proprie famiglie. Il mio voto sarà assolutamente favorevole a questa mozione".

"La sensibilità umana di Marco è stata davvero importante. Credo che il suo impegno e la sua umanità sia massima" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Penso che sia la persona più adatta per ricoprire questo ruolo. Credo davvero nell'ottimo lavoro del nostro vicesindaco".

"E' mia intenzione nei prossimi mesi di portare avanti l'istituzione di una nuova figura" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Il nostro sarà sicuramente un parere favorevole".