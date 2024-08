Ventimiglia: consigliere Bonadonna fuori da Forza Italia, Pd "Il sindaco sempre più appeso a un filo"

“Riteniamo che la regia di questa operazione sia da ricercare in altri soggetti, che vorrebbero liberarsi di una parte di maggioranza ‘rumorosa’ così da poter più agevolmente operare un rimpasto di giunta”. Interviene in questo modo il circolo del Pd di Ventimiglia, in relazione all’uscita da Forza Italia del consigliere comunale Bonadonna.

“Non è infatti un segreto che, con la Bonadonna schierata in un altro gruppo – prosegue il PD - il peso politico di Forza Italia sia cambiato e, di conseguenza, anche quello delle altre forze di maggioranza: tutto questo a danno dello stesso consigliere che, alla fine, non ha ottenuto nulla se non di ritrovarsi nel gruppo misto in totale solitudine. L’assoluto silenzio del Sindaco sui temi sollevati dalla consigliera e la timida difesa d’ufficio dell’operato della sua giunta sono, in questo senso, difficilmente equivocabili”.

“Il vero problema è che – termina il Pd - dopo oltre un anno, la città è ferma e il Sindaco, che è riuscito a scontentare tutti con le sue poche e confuse idee e il suo atteggiamento pilatesco, è appeso ad un filo che si assottiglia sempre più”.