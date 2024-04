Ventimiglia, Rixi all'inaugurazione del nuovo battello della Guardia Costiera: "Dobbiamo investire sul mare" (Foto e video)

Nuovo battello GCB173 per la Guardia Costiera. E' stato inaugurato oggi al porto Cala del Forte a Ventimiglia alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Per l'occasione vi era anche il viceministro Edoardo Rixi che ha annunciato la volontà del Governo di potenziare la guardia costiera: "Insieme al ministro Salvini la nostra intenzione è di incrementare l’organico fino a 15mila uomini per garantire non solo la sicurezza delle nostre coste ma anche dei traffici commerciali, incrementare i mezzi e il ruolo della guardia costiera, rafforzare il sistema marittimo del Paese in collaborazione anche con gli altri ministeri per garantire in ogni condizione geopolitica completo accesso alla nostre in totale sicurezza e la salvaguardia dei nostri mari".

Il nuovo battello, benedetto dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, verrà utilizzato per attività di vigilanza presso il porto Cala del Forte. "Credo sia importante la presenza della guardia costiera a Ventimiglia con un nuovo mezzo, su un territorio di confine che negli anni passati ha avuto vari episodi, che riguardavano sia il tema della pesca che le attività di salvataggio marittimo e credo che lo Stato debba essere presente in tutti i territori di confine" - sottolinea il viceministro Rixi - "Stiamo aumentando non solo gli organici ma anche la presenza anche ad esempio sui laghi, come il lago Maggiore, il lago di Como e oltre il lago di Garda dove era già presente la guardia costiera per fare in modo di avere il massimo della sicurezza in tutte le condizioni, che come presidio di controllo ambientale delle nostre acque".

"La situazione oggi fa sì che l’Europa sia diventata una grande isola visto che le frontiere a est terrestri sono completamente chiuse e rese impermeabili per la guerra in ucraina ed è chiaro che tutta la catena logistica del nostro sistema industriale passa esclusivamente tramite il mare e per questo bisogna rendere sempre più efficiente e sicuro il nostro sistema di porti e capire che la vocazione marittima del nostro Paese è e sarà in futuro una delle miglior assicurazioni per l’intera economia italiana per poter continuare a crescere e dobbiamo investire molto sul mare e ne stiamo discutendo con tutti i ministeri e le forze e le attività che il governo ha sul mare in questo momento" - dice il viceministro Rixi dopo aver visitato il porto e l'ufficio locale marittimo della Capitaneria di porto - "Quello che stiamo facendo oggi è di trovare sempre più sinergie, soprattutto all’interno dei paesi del G7, per condividere procedure, attività e scambio di informazioni anche con la guardia costiera statunitense con la quale la nostra guardia costiera ha dei protocolli di intesa, che ha accompagnano quelli della Marina Militare, che già per con la marina americani in vari teatri".