Allerta gialla per neve e gelicidio: Arpal conferma criticità sui versanti padani fino a domenica mattina

Arpal ha confermato l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e di levante della Liguria, corrispondenti alle zone D ed E, dalle ore 18 di oggi fino alle 7 di domani, domenica 25 gennaio. Nelle stesse aree viene segnalato anche un rischio di gelicidio, in particolare sulla zona E occidentale, legato alla possibile formazione di ghiaccio al suolo.

Dopo una fase di cielo sereno e temperature in temporaneo rialzo, dal tardo pomeriggio di oggi sono attese nuove precipitazioni sulle coste, mentre nelle aree interne sono previste deboli nevicate, proprio nelle zone interessate dall’allerta.

Per la giornata odierna, ARPAL segnala inoltre venti in rinforzo sulle zone B occidentale e A orientale, cioè sul settore centro-ponente della regione. I venti sono però destinati ad attenuarsi progressivamente nel corso della giornata.

Guardando a domani, domenica 25 gennaio, l’attenzione si sposta soprattutto sulle condizioni del mare. Sono infatti previste mareggiate a partire dalle prime ore del mattino, con onda da Sud-Ovest inizialmente sul ponente (zona A), in successiva estensione anche al centro e al levante (zone B e C). I fenomeni saranno più intensi nella prima parte della giornata, con attenuazione nel pomeriggio.

Nel corso di domenica sono inoltre attesi fenomeni precipitativi sparsi, localmente anche a carattere di rovescio, su diverse aree della regione. ARPAL invita a seguire con attenzione gli aggiornamenti, vista l’evoluzione delle condizioni meteo.

Durante tutta la durata dell’allerta, la Sala Operativa Regionale resterà aperta. In caso di eventi intensi, sarà possibile consultare il monitoraggio in tempo reale sul portale ufficiale di ARPAL e sul sito di Allerta Liguria. I dati meteo aggiornati sono disponibili anche sulla piattaforma OMIRL e tramite l’app METEO3R.

Le autorità raccomandano prudenza, in particolare negli spostamenti sulle aree interne e sui tratti stradali soggetti a ghiaccio, soprattutto nelle ore serali e notturne.