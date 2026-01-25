Sanremo, quasi 600 incidenti in un anno: la sicurezza stradale resta l’emergenza principale

La sicurezza stradale continua a rappresentare una delle principali criticità per la città di Sanremo. È quanto emerge con chiarezza dalla relazione sull’attività 2025 della Polizia Locale, presentata in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, che restituisce un quadro fatto di numeri significativi e, in alcuni casi, allarmanti.

Nel corso dell’anno appena concluso sono stati 592 i sinistri stradali rilevati sul territorio comunale: un dato che equivale a oltre un incidente al giorno. Di questi, 299 si sono conclusi con soli danni ai veicoli, ma il dato che colpisce maggiormente riguarda le conseguenze sulle persone: 272 incidenti con feriti lievi, 20 con feriti gravi o gravissimi e un incidente mortale. Numeri che confermano come la circolazione stradale resti uno dei fronti più delicati in termini di sicurezza urbana.

A questo si aggiunge l’attività di controllo e repressione delle infrazioni. Nel 2025 la Polizia Locale ha accertato 38.317 violazioni al Codice della Strada, un dato che evidenzia comportamenti scorretti diffusi e spesso reiterati. Tra le infrazioni più ricorrenti figurano l’uso irregolare del telefono alla guida, le violazioni legate ai monopattini, l’omessa revisione, la mancata precedenza ai pedoni, la guida senza assicurazione e i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La mole di controlli ha portato anche a veicoli sottoposti a fermo o sequestro, segno di una vigilanza costante ma anche di una persistente difficoltà nel contrastare comportamenti pericolosi alla radice. La fotografia che emerge è quella di una città in cui la Polizia Locale è chiamata quotidianamente a un lavoro intenso sul fronte della prevenzione e della repressione, ma dove la sicurezza stradale resta un obiettivo ancora lontano.

Non a caso, accanto all’attività sanzionatoria, il Corpo ha investito anche sulla formazione interna e sull’educazione stradale, con corsi, iniziative nelle scuole e momenti di sensibilizzazione rivolti soprattutto ai più giovani.

I dati del 2025 indicano dunque una priorità netta: ridurre incidenti, feriti e comportamenti a rischio sulle strade di Sanremo non è solo una questione di controlli, ma di cultura della sicurezza. Una sfida che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.