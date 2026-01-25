 / Attualità

25 gennaio 2026

Neve sulle alture della provincia di Imperia: imbiancate colline e primi rilievi

Un fronte freddo che sta trasformando il paesaggio delle zone interne, con strade, tetti e vegetazione coperti da un manto bianco

Il ritorno dell’inverno si fa sentire sulle alture della provincia di Imperia, dove nelle ultime ore una nevicata diffusa ha interessato diversi punti dell’entroterra, regalando scenari suggestivi e un brusco cambio di paesaggio rispetto alla costa.

I fiocchi hanno iniziato a cadere a quote collinari, imbiancando zone sopra Bussana, San Romolo, Monte Bignone e spingendosi fino all’entroterra più alto, dove la neve ha già ricoperto borghi e crinali, come accaduto anche a Triora.

Un fronte freddo che sta trasformando il paesaggio delle zone interne, con strade, tetti e vegetazione coperti da un manto bianco e temperature in deciso calo. Situazione in evoluzione, con nuove segnalazioni e immagini che continuano ad arrivare dalle diverse vallate della provincia.

Christian Flammia

