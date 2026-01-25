Neve sulle alture della provincia di Imperia: imbiancate colline e primi rilievi

Il ritorno dell’inverno si fa sentire sulle alture della provincia di Imperia, dove nelle ultime ore una nevicata diffusa ha interessato diversi punti dell’entroterra, regalando scenari suggestivi e un brusco cambio di paesaggio rispetto alla costa.

I fiocchi hanno iniziato a cadere a quote collinari, imbiancando zone sopra Bussana, San Romolo, Monte Bignone e spingendosi fino all’entroterra più alto, dove la neve ha già ricoperto borghi e crinali, come accaduto anche a Triora.

Un fronte freddo che sta trasformando il paesaggio delle zone interne, con strade, tetti e vegetazione coperti da un manto bianco e temperature in deciso calo. Situazione in evoluzione, con nuove segnalazioni e immagini che continuano ad arrivare dalle diverse vallate della provincia.